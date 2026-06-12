KEY TO LIT、初の地上波特番決定 恋リア挑戦で “キザなデート”繰り広げる 大物ゲスト登場も【キテレツキテル！？】
【モデルプレス＝2026/06/12】テレビ東京では6月13日深夜1時25分より、5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）が出演するバラエティー番組「キテレツキテル！？」を2週連続で放送する。
【写真】STARTO人気ジュニア、初地上波特番での無邪気な笑顔
岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光の5人からなるKEY TO LITは、圧倒的なパフォーマンス力を持ち、メンバー全員が幅広く活躍する実力派グループ。そんな彼らが、メンバーの素顔を暴く二択ゲームや恋愛リアリティーショーに挑む。
第1話は、女性の気持ちや恋愛観にまつわる究極の二択ゲームにメンバーが挑戦。多数派を選んだメンバーだけが、銀座の高級グルメや最新アクティビティを堪能できる一方、少数派にまわったメンバーには「食事なし＆ほぼ画面に映らない」というバラエティーの洗礼を受ける。さらに最後には大物ゲストも登場。果たして最もキテレツなメンバーは誰なのか？第2話（6月20日放送）は、5人が自信満々にキザなデートを繰り広げる恋愛リアリティーショー。ラストは5人でBBQデート、そして焚き火を囲んでの告白タイムも待っている。（modelpress編集部）
・岩崎大昇
僕たちにとっての初めての特番で、KEY TO LIT全員の個性がしっかり見えて、5人の関係性もグッと深まったと思います。またこのチームで面白いことができたら嬉しいです。めちゃくちゃいい仕上がりになっていると思うので、ぜひ皆さん観てください。
・井上瑞稀
KEY TO LITのグループ名が入った番組ができることが、すごくうれしかったです。僕たちも手探りの中、体当たりで全力で挑んだので、1人でも多くの方に観ていただきたいですし、いつも応援してくださっているファンの皆さんにも楽しんでもらえたらなと思います。まだKEY TO LITは“キテ”ないんです。番組タイトルのように「キテレツキテル」と言われるように頑張ります。
・中村嶺亜
初めてKEY TO LITの特番が決まった時は、うれしさと同時にドキドキもしていました。でも現場の雰囲気がすごくあたたかくて、楽しくリラックスして撮影ができました。たくさんの方に届いて、また番組が継続してできるようになれば嬉しいなと思います。
・猪狩蒼弥
僕たちの空気感や、5人で一緒に積み上げてきたものを、テレビならではのKEY TO LITとして、ぜひ楽しんでほしいと思います。ファンの皆さんのおかげでこうしてたくさんのお仕事ができていて、皆さんの力に助けられていると日々痛感しています。ぜひ番組を一緒に盛り上げてもらえると嬉しいです。
・佐々木大光
KEY TO LITのいいところがリアルに出ているので、そこを皆さんに愛して、楽しんでほしいです。僕たちの奇想天外なところがストレートに伝わる番組になっているので、たくさんの方に観ていただけると嬉しいです。
・プロデューサー：穂苅雄太氏（テレビ東京）
KEY TO LITがさらにキテルグループになって、「最近KEY TO LITってキテルよね！」と、どこでも言われるグループになってほしいという願いを込めて、「キテレツキテ！？」というタイトルにしました。次に繋がるようにTVerでたくさん観ていただけたら幸いです。時代が奇天るぜ烈GO！！！！
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◆KEY TO LIT、初の地上波特別番組「キテレツキテル！？」
岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光の5人からなるKEY TO LITは、圧倒的なパフォーマンス力を持ち、メンバー全員が幅広く活躍する実力派グループ。そんな彼らが、メンバーの素顔を暴く二択ゲームや恋愛リアリティーショーに挑む。
◆KEY TO LITコメント
・岩崎大昇
僕たちにとっての初めての特番で、KEY TO LIT全員の個性がしっかり見えて、5人の関係性もグッと深まったと思います。またこのチームで面白いことができたら嬉しいです。めちゃくちゃいい仕上がりになっていると思うので、ぜひ皆さん観てください。
・井上瑞稀
KEY TO LITのグループ名が入った番組ができることが、すごくうれしかったです。僕たちも手探りの中、体当たりで全力で挑んだので、1人でも多くの方に観ていただきたいですし、いつも応援してくださっているファンの皆さんにも楽しんでもらえたらなと思います。まだKEY TO LITは“キテ”ないんです。番組タイトルのように「キテレツキテル」と言われるように頑張ります。
・中村嶺亜
初めてKEY TO LITの特番が決まった時は、うれしさと同時にドキドキもしていました。でも現場の雰囲気がすごくあたたかくて、楽しくリラックスして撮影ができました。たくさんの方に届いて、また番組が継続してできるようになれば嬉しいなと思います。
・猪狩蒼弥
僕たちの空気感や、5人で一緒に積み上げてきたものを、テレビならではのKEY TO LITとして、ぜひ楽しんでほしいと思います。ファンの皆さんのおかげでこうしてたくさんのお仕事ができていて、皆さんの力に助けられていると日々痛感しています。ぜひ番組を一緒に盛り上げてもらえると嬉しいです。
・佐々木大光
KEY TO LITのいいところがリアルに出ているので、そこを皆さんに愛して、楽しんでほしいです。僕たちの奇想天外なところがストレートに伝わる番組になっているので、たくさんの方に観ていただけると嬉しいです。
◆スタッフコメント
・プロデューサー：穂苅雄太氏（テレビ東京）
KEY TO LITがさらにキテルグループになって、「最近KEY TO LITってキテルよね！」と、どこでも言われるグループになってほしいという願いを込めて、「キテレツキテ！？」というタイトルにしました。次に繋がるようにTVerでたくさん観ていただけたら幸いです。時代が奇天るぜ烈GO！！！！
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