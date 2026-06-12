フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権4連覇の島田麻央選手（17）が2026年6月7日、自身のインスタグラムを更新。大人っぽいレザージャケットコーデを披露した。

「いつかマイケルの楽曲で」

島田選手は、「#映画Michaelマイケル」「ジャパンプレミア レッドカーペットパーティーに参加させていただきました」といい、黒いレザージャケットとミニスカートを合わせたコーデでレッドカーペットを歩く姿や笑顔ショットなどを投稿した。

「いつかマイケルの楽曲で演技してみたいという気持ちが大きくなりました！映画も楽しみです」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒の革製ジャケットと黒いミニスカートを着用。足元には黒いショートブーツを合わせて、笑顔で手を振りながらレッドカーペットを歩いていた。4枚目では、カメラ目線で笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「カッコイイ系もとってもお似合いです」「すごい！かっこいい！」「大人っぽくなったね〜！」「かわいすぎて、滅」「凄すぎる！！」といったコメントが寄せられていた。