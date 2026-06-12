声優・DJなどで活躍のつんこ、『FLASH』で魅せた攻め攻めグラビア

東雲うみがワイルドな新境地を見せた表紙＆巻頭10P！圧巻ボディのちーまき、大人気声優つんこ、2年半ぶり登場・黒嵜菜々子、アイドル卒業・佐々木ほのか掲載の『FLASH』は6月9日(火)発売

大人気声優＆コスプレイヤーにしてDJのつんこが『FLASH』でセクシーに汗ばむ！

6月9日発売の『FLASH』に、声優やコスプレイヤー、DJなど幅広い分野で活動するつんこが登場。念願だったというサウナグラビアを7ページにわたって披露した。

作中では個性あふれるグラビアを展開。本人も「着た瞬間に『これ、大丈夫？』と思うものもありました」と明かすほど、大胆に攻めた仕上がりになっている。彼女のこだわりが詰まった見ごたえのある写真を、ぜひ堪能してほしい。

【プロフィール】

つんこ

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学生時代からコスプレイヤーとして活動後、2019年に音楽プロジェクト『D4DJ』に登場する燐舞曲の「三宅葵依」役で声優デビュー。俳優、DJ、モデル、コスプレイヤーとしても活動中。

そのほか最新情報は、公式X（@tsunko_p）、公式Instagram（@tsunko_p）にて

【クレジット】

つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

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つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ