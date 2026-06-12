2センチの世界が理解できればあらゆるショットが意図的に打てる！

クラブヘッドが動いた方向に球は飛び出す！

言うまでもありませんが、ショットは、クラブヘッドと球の衝突という単純な物理現象です。だから、Sスウィングでは、クラブヘッドがどのように球に当たっているか、という「クラブの動き」を中心にスウィングを考えます。肩を回そうとか、頭が起きないようにとか、体重移動をどうするといった「体の動き」を中心に考える従来のレッスンと一番違うのは、ここです。極端に言えば、左のカベを作ろうが作るまいが、手首を返そうが返すまいが、クラブヘッドに球が当たって飛び出す瞬間に、フェースが右を向いていればスライス回転の球しか飛び出さないし、フェースが左を向いていればフック回転の球しか飛び出しません。

またアウトサイドインの軌道で球に当たると、球は必ず左に飛び出し、インサイドアウトの軌道で当たれば、これも間違いなく球は右に飛び出します。物理現象とは、そういうものです。それを体の動きで解決しようとするから、スウィングが難しくな

るのです。改めて強調しますが、球がどのように飛んでいくかは、インパクトエリアのたった2センチで決まります。

インパクトは高速カメラで撮影すると1万分の5秒です。クラブヘッドが球に「当たって」「潰れて」「飛び出す」。この間にクラブが移動する距離は、ヘッドスピード40m/sで2センチ、同50m/sで2.5センチです。この約2センチの幅のなかで、クラブヘッドが動いた方向に球は飛び出し、そして球が離れる瞬間にクラブフェースが向いていた方向に球は曲がっていきます。「飛び出す方向」と「曲がる方向」という球の質は、2センチの幅が決定するのです。この2センチの世界が理解できると、あなたのゴルフは確実に変わります。本当です。あらゆるショットが意図的に打てます!

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨