福岡県内は梅雨の中休みとなり、日中は青空が広がりました。注意したいのが、紫外線です。対策が必要なのは肌だけではありません。

■八木菜月アナウンサー

「天神駅前に来ています。日差しが強く降り注いでいますが、皆さん、どんな紫外線対策をされているのでしょうか。」



■街の人

Q.6月ですが、日差しは気になりますか？

「3月くらいから（気になっている）。アレルギーで、紫外線に当たると顔が赤くなるんです。なるべく紫外線に当たらないようにしています。」





こちらの女性は帽子に加え、サングラスで対策していました。■街の人Q.サングラスをかけると違いますか？「全然違います。今までかけていなかったから忘れますが、なるべく忘れないようにバッグの横に置いています。」紫外線対策に有効なアイテムの一つ「サングラス」。仕事中の着用を認める動きも進んでいます。

■八木アナウンサー

「西鉄バスの営業所に来ています。バスがずらりと並んでいますが、あちらの運転手の方、サングラスをかけていますね。」



西鉄バスはことし3月から、運転手の偏光サングラス着用を本格的に始めました。



■西鉄 乗務員・原利光さん

「もともとは乗務員の要望で始まって、それを許可していただいた。以前は帽子をかぶっていましたが、頭をふったりする時にどうしても死角ができますので。サングラスだと死角にならないので、こちらの方が安全ということで。」

サングラスの着用・購入は任意で、会社から1万円の補助が出ます。



グループ全体のバス運転手のうち、半数近くが着用しているといいます。



視認性を向上するほか、疲労軽減のメリットもあります。



■原さん

「目の疲れがものすごくひどくて、太陽の光が（当たると）。」

紫外線と目の関係について、眼科で話を聞きました。



■林眼科天神クリニック・林和恵 院長

「目の中でいえば、大半の紫外線は、角膜や目の中のレンズという水晶体で、かなりブロックはされるのですが、長期間だと、網膜のピントが合う場所、黄斑にダメージを与えたり、あとはよくみんなが聞く話では、水晶体が濁ってくる白内障が、長期間では起こり得ると思います。」



日本人の顔は比較的彫りが浅いため、紫外線が目に入りやすいとして、気づかないうちに蓄積する目へのダメージに注意を呼びかけています。

一方、紫外線対策が必要なのは、屋外だけではありません。



福岡県春日市にある「悠悠ホーム」の体験型ショールームです。



■須田健太郎アナウンサー

「あれは何ですか。」

■悠悠ホーム 健康体感ショールーム ナビゲーター・川島阿由美さん

「あれは家の中に入ってくる紫外線を再現した照射器です。」



一般的な住宅の窓ガラス越しで、どれくらいの紫外線を浴びているのか。



紫外線を浴びると色が変わる特別な塗料を塗ったマネキンを設置して、紫外線を当ててみると。



■須田アナウンサー

「スイッチをONにしていただきました。白い服が青くなっていますが、これは紫外線をかなり受けているということですか。」

■川島さん

「そうですね。」



着色の範囲で分かるように、ガラス越しでも多くの紫外線を浴びているといいます。

■川島さん

「家の中は安全だと思いますが、実は家の中にも大半の紫外線が入ってきていて、目に見えなくても日焼けしていて『ステルス日焼け』と言います。」

■須田アナウンサー

「知らぬ間に日焼けしちゃっているという。油断できませんね。」



日常生活の中で、知らず知らずに浴びてしまっている紫外線。



ダメージを最小限に抑えるため、できることから意識を高めていきましょう。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月11日午後5時すぎ放送