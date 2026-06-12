男子マラソンで２１年東京五輪代表・服部勇馬＝トヨタ自動車＝の妻で中京テレビの平山雅アナウンサーが第２子女児出産を公表した。

１２日までにインスタグラムを更新。「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました。４人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛（いと）おしい日々を送っています」と家族４人そろったショットなどを添えて報告した。

そして「新生児、すべてに一生懸命な姿が可愛い次女。入院中から我慢して頑張ってくれて、毎日私たちを笑わせてくれる愛しい長女。ふたりの娘の笑顔のために、これからも楽しく子育て頑張っていきたいと思います」とつづった。

平山アナと服部は２０２２年８月に結婚し、２３年１１月に第１子女児が誕生した。平山アナは立教大を卒業後、２０１４年に中京テレビに入社。現在は同局「カミング」（金曜・前１０時２５分）、「キャッチ！」（月〜金曜・後３時４８分）を担当するが、産休（産前産後休業）に入っている。

夫の服部は東洋大のエースとして２０１５、１６年の箱根駅伝で２年連続２区区間賞を獲得するなど活躍。２０１８年福岡国際で２時間７分２７秒で優勝すると、東京五輪出場権をかけた１９年のマラソングランドチャンピオンシップで２位に入って内定。１年延期となった東京五輪では、レース後半に熱中症の症状で苦しみながら７３位でゴールした。