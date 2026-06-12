ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。６月12日（金）深夜の放送には、『怪談をこよなく愛する御一行様』がご来館！

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登場したのは、怪談と占いの二刀流だが、もはや怪談のほうが本業じゃないかともいわれるお笑い芸人の島田秀平と、稲川淳二さんの怪談グランプリで優勝した経験をもつ実力派、オカルト系YouTuberユニット「都市ボーイズ」のはやせやすひろ。

さらに、AKB48の工藤華純も番組に登場！

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夏を先取りして「最恐の怪談」を持ってきたという御一行様。そんな「最恐」で「最凶」の怪談にスタジオは凍りつく！？

まず、島田から『深夜の電話番』という北陸のタクシー会社で起きた怪談が披露される。

それを聞いたザキヤマからは「優しいね」と一言。島田からは「怖い、怖くないのリアクションはいいけど優しいって…？」と困惑の声が…。それに対し工藤は「めっちゃ怖かった」と感想を述べるが、どこが怖かったのかという話に一同爆笑！

そんな優しくてほっこりする島田の怪談とは一体！？

続いて、はやせからは『見て、見て、見て…』という、とある会社の屋上で起きた怪談が披露され、ザキヤマは「これは恐い」、工藤は「めっちゃリアル」と鳥肌を立たせる展開に…！ “リアルと霊”が混ざった怪談は要必見！

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その後、島田からは、『消えない重み』というロケ中に起きた怪談が。

はやせからは、実の母が経験した『幸せのおまじない』という怪談が披露されると…スタジオに異変！ ザキヤマ・塚地・工藤は背筋が凍る思いをすることに！

今回は、少し背後を気にしたくなる25分！

ネイチャー＆テキトーをモットーに生きるザキヤマオーナーと、そんなオーナーに振り回されっぱなしの従業員・塚地が、一風変わった趣味や趣向を持つ御一行様を迎える「ザキ山小屋」は、ABCテレビにて12日（金）深夜1時34分放送。TVerでも見逃し配信。