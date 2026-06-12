高市首相は１１日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油の調達について、ホルムズ海峡を経由しない代替調達が進み、「７月は前年比で約１０割の調達回復にめどがついた」と表明した。

２０２８年３月末まで石油の安定供給が可能になるとの見通しも示し、日本の原油確保を強調したが、ホルムズ海峡を通らないルートで輸送費が高くなるため、国内の石油製品の価格上昇は避けられない見通しだ。

日本は輸入原油の９割以上を中東産に依存し、ほとんどがホルムズ海峡を通過していた。しかしホルムズ海峡が事実上封鎖されたことを受け、調達の多角化を進めた。その結果、ホルムズ海峡を通らない中東産のほか、北米や中南米のメキシコ、中央アジアのアゼルバイジャン、アフリカなど少なくとも計１４か国から原油を確保した。

７月は米国からの調達が前年の１０倍以上に増え、１日当たりの需要量２２４万バレルに対し、それを上回る約２４０万バレルが日本に到着する見込みだ。首相は５月下旬、６月の代替調達が「８割程度」としていた。

政府は８月以降も７５％程度の代替調達を継続できれば、備蓄の活用を含めて２８年３月まで安定供給できるとしている。５月に続いて６月も石油の国家備蓄を放出しない。

原油は産地によって含有成分に違いがあり、国内の製油所は中質油である中東産に適した設備が多い。このため、軽質油が中心の米国産などは中東産に混ぜて精製している。

一方、アジアでは、原油の安定調達のめどは立っていない。原油の９割超を中東に依存していたフィリピンでは、「エネルギー非常事態宣言」が継続され、政府が国民に燃料の節約を求めている。インド政府も、国民に公共交通機関の利用や在宅勤務を呼びかけている。

首相は、１５日に開幕するフランスでの先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、アジアを含む各国の石油備蓄の強化支援などエネルギー安全保障に関する３原則を提唱することも表明した。