◇ナ・リーグ カブス9−3ロッキーズ（2026年6月11日 デンバー）

敵地で観戦している多くのカブスファンが大熱狂した。カブスの鈴木誠也外野手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのロッキーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。0−1の4回1死満塁第2打席で、相手先発フェルトナーから5戦ぶりの逆転10号満塁アーチを放った。結果は4打数1安打、1本塁打、4打点でチームは9−3の大勝。4打点も今季初で、貯金を再び1とした。

バットに当たってから着弾まで3.6秒の高速弾。右腕が投じた2球目の89.7マイル（約144.4キロ）のスライダーを鋭いスイングで捉えると、三塁側ベンチ上を占拠したカブスファンも総立ち。背番号27らしい豪快な打球が、あっという間に左翼席中段に吸い込まれた。

打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離400フィート（約122メートル）、打球角度23度の低弾道の一撃は、自身メジャー3本目のグランドスラム。渡米後5年連続2桁本塁打達成も、日本人では松井秀喜、大谷翔平も達成していない快記録となった。

5戦ぶりの一発で低迷するロッキーズから主導権を奪い、チームは大勝。自身もこれで8戦連続安打となり、現在打率．248ながら6月に入り調子を上向かせている。