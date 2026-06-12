DAIGO、“DAI語”に大苦戦！大人の社会科見学ロケで頭抱え…長嶋一茂らから総ツッコミ

本日6月12日（金）、長嶋一茂と高橋茂雄（サバンナ）が路線バスを使って自由気ままな珍道中を繰り広げる人気企画『ザワつく！路線バスで寄り道の旅』の最新作が放送される。

今回は、DAIGO、宮川大輔、朝日奈央という豪華メンバーをゲストに迎え、合計“創業1000年”を目指して東京・下町の老舗をめぐる「大人の社会科見学」に出発。日本が世界に誇る伝統工芸が続々登場するほか、老舗グルメもたっぷり満喫する。

まず一行が向かったのは、伝統のガラス工芸“江戸切子”の名門工房。最高峰の技術を誇る2代目当主の作品は「洞爺湖サミット」で各国首脳への贈り物として選ばれたほか、フランス・ルーブル美術館に展示されたこともあるとのこと。

ここでは当主が手がけた作品を当てる目利きクイズに挑戦。確かな鑑定眼を持つのは誰なのか？ そして、肝心の創業年数は？

◆老舗グルメに舌鼓！

もちろん、一茂待望の絶品グルメも続々登場。亀戸駅近くにある味噌専門店は、味噌の専門知識を持つ“噌（ソ）ムリエ”が自分に合う味噌を選んでくれる老舗だ。

店にはイートインスペースが併設されており、一行は味噌汁と焼きおにぎりのセットをいただくことに。

やさしい味わいに癒された5人は「最高！」「うまぁ！」「具だくさん！」と大感動。DAIGOは味噌を口にした瞬間、不調だった右肩が治ったと言い、ぐるぐる肩をまわして見せて…。

浅草では、大正初期創業の寿司店を訪れ、一同は特上にぎりを堪能。「とろける〜」「おいしい〜」と悶絶する。

この店発祥のネタを味わったDAIGOは、そのおいしさを表現しようとしてDAI語を絞り出そうとするが、なかなか浮かばなかったのか頭を抱えてしまい、「おっそ！だいぶ調子悪いで（笑）！」（宮川）、「ブルペンから出すのまだ早かったな（笑）」（一茂）などと総ツッコミを受けることに。

悩んだ末、DAIGOがひねり出したDAI語とはいったい。

上野では、不忍池のほとりに店を構えるうなぎの名店に立ち寄る。ここは、森鴎外や谷崎潤一郎など文豪たちも足繁く通ったという超老舗。

5人は江戸時代から愛される絶品うな丼を味わって、「すごい豪華！」「こんなフワフワなうなぎ初めて」と大満足だ。

このほか、浅草にあるブラシ専門店や上野の漬物・佃煮の名店ではショッピングも楽しむが、はたして一行は合計創業1000年を達成できるのか？