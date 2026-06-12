6月27日21時よりフジテレビ系で放送される『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』。新作短編4本のうちの1作品『おじさんになりたい』にて、永尾柚乃と松尾諭がダブル主演を務めることが発表された。

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『世にも奇妙な物語』は、ストーリーテラーのタモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ。1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送を続け、各時代を代表する作家や脚本家と俳優を掛け合わせることで“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた。今回放送されるのは新作短編4本で、これまでに上川隆也主演の『遺体は一体……』、趣里主演の『実家じまい』が発表されている。

8歳の縫川小春（永尾柚乃）は、本物そっくりの「おじさん」（松尾諭）になれる不思議な着ぐるみを持っていた。2歳下の妹・千夏（諸林めい）にファスナーを閉めてもらい、おじさんの姿になった小春は公園へ。その目的は、帰宅途中の父・真守（姜暢雄）に大人として話し掛けること。実は真守は娘たちを溺愛する一方で、専業主婦の妻・聡子（映美くらら）には冷たくあたることがしばしばあった。その夜も、パートに応募しようとしていた聡子をなじる真守。その様子を覗き見していた小春は、ある決意を固めるのだった……。

『おじさんになりたい』は、リイド社が運営するwebサイト「トーチ」にて公開された、やうやうとによる短編『おじさんになりたい』が原作。早くおじさんになりたい小学生・小春役を永尾が演じ、小春がおじさんになった後の「おじさん」役を松尾が演じる。ふたりはひとつの役であり、同一人物を演じ分けることとなる。なお、永尾は『世にも奇妙な物語』シリーズ初出演となる。

共演には、小春の父・真守役に姜暢雄、小春の母・聡子役に映美くららが決定。また、脚本を寺腰玄が手がけ、演出を淵上正人が務める。

松尾は同一人物役について「柚乃ちゃんの真似をすればいいわけでもなく、おじさん過ぎても変で（演じるのが）難しかった」と振り返りつつ、「撮影が進むとだんだん柚乃ちゃんのフレーバーが僕に入ってきた（笑）」とコメント。永尾も「おじさんになれることはないので、楽しかった」と撮影を振り返っている。

■コメント・永尾柚乃（縫川小春役）昔から大好きな『世にも奇妙な物語』に自分が出られるなんて、本当にびっくりしましたし、夢のようでした。めちゃめちゃうれしかったです！最初から最後まで引きこまれました。私も脚本というかお話を書くので興味深くて、最後に“なんだ～！ そう来たかぁ！”と思わされる脚本でした。私が演じる小春は、すごく優しくて家族想いの女の子で、大好きなお母さんを守りたいという気持ちを持っています。小春はスッと入ってきましたし、おじさんになれる女の子はあまりいないと思うので（笑）、貴重な経験で楽しかったです。私が演じる小春は、早くおじさんになりたいと思っている小学生の女の子です。見ているうちに、“それどういうこと!? どうなってしまうの!?”と思うところもあると思いますが、それは小春なりの想いがあって、見ていくうちにどんどん引きこまれていくと思います。ご家族みんなで見ていただけたらうれしいです。

・松尾諭（おじさん役）柚乃ちゃんとは以前ドラマで共演していて、その時は僕の娘役でした。今回は、同じ役というか…ある意味僕が柚乃ちゃんの役を演じるというのがすごく面白いなって。縁があるのかなと思いました。衣裳合わせの時に、（監督に）かわいい作品にしたいので、かわいく演じて欲しいと言われたのですが、最後は『世にも奇妙な物語』らしいダークな要素もあって、じわっとくるものが出せればいいなと思いました。柚乃ちゃんの100点満点のコメントの後に答えづらいですね（笑）。柚乃ちゃんとひとつの役を演じるのは面白いなと思ったのですが、いざ演じてみると、柚乃ちゃんの真似をすればいいというわけでもないし、かと言っておじさん過ぎるのも変で・・・いざ向き合うと難しかったですね。撮影が進んでいくと、だんだん僕の中にちょっと柚乃ちゃんのフレーバーが入ってきて、これはもうこれから僕は柚乃ちゃんの役はできるんじゃないかなと思いました（笑）。早くおじさんになりたいと思っている小学生の小春にとって、“理想のおじさん像”を僕が演じています（笑）、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。

・淵上正人（演出）子供の頃から大好きだった番組なので、「世にも奇妙な物語」の監督をやらせて頂く時は毎回、喜びと気合いと身の引き締まる思いが入り乱れます。今回の原作に出会った時は「小学生の女の子が『おじさんになりたい』って…どーゆーこと？」と、入口で大いに興味を惹かれました。そんな原作の面白さを最大限生かしつつ、そこに36年の長きに渡り愛されてきた「世にも奇妙な物語らしさ」をどう加えていくか？ を大事にしながら創ったつもりです。ぜひご覧ください！（文＝リアルサウンド編集部）