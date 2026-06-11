「血便」が出たらどうするべき? 今すぐ確認すべきポイントと受診の目安を医師に聞く

血便が出た場合、どのように対応すれば良いのでしょうか? 血便の様子を記録しておくことや、受診する科について知っておくことが重要です。血便が見られた場合にどうすべきか、適切な対処法について「高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科」の小田木先生にお話を伺いました。

監修医師：

小田木 勲（高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科）

2002年東京慈恵会医科大学を卒業後、東京慈恵会医科大学内視鏡科および消化器・肝臓内科で約20年内視鏡検査・治療を中心とした臨床経験を積み、2021年4月、東京都新宿区に高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科を開業。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医、日本消化器病学会 消化器病専門医、日本消化管学会 胃腸科専門医、日本肝臓学会 肝臓専門医、日本ヘリコバクター学会 ピロリ菌感染症認定医。

編集部

血便が出たらどうしたら良いでしょうか？

小田木先生

まずは出血した時の状況をメモしておくことをおすすめします。「血液は便に混ざっていたのか、それともトイレットペーパーについた程度なのか」「血液の量は大量だったか、少量だったか」「血液の色は黒ずんでいたのか、鮮血だったか」「血便は繰り返したか、それとも1回だけか」「粘液は混ざっていたか」「腹痛や下痢などほかの症状はあったか」といったことを記録しておくと、診察時に役立ちます。また、「過去に血便が見られたことがあったか」なども診察時に伝えましょう。

編集部

メモをしておくのがいいのですね。

小田木先生

あるいは、血便の様子をスマートフォンなどで写真を撮影しておくと良いと思います。色や粘液の状態などを確認しやすく、診察がスムーズになります。

編集部

血便が出た場合は何科を受診すれば良いでしょうか？

小田木先生

消化器内科を受診することをおすすめします。場合によっては内視鏡検査を行うことも多いので、そういった検査設備を整えている医療機関を受診すると便利です。

編集部

内視鏡検査のほか、どのような検査が行われますか？

小田木先生

大腸や胃の内視鏡検査のほか、痔が疑われる場合には肛門科にて肛門鏡の検査を行うこともあります。

編集部

肛門鏡の検査を行うこともあるのですね。

小田木先生

はい。もしかしたら痔による出血かもしれないので、その可能性を排除するために肛門鏡の検査を行うこともあります。ただし、痔であることがわかっても、大腸などに原因がないわけではないので、肛門鏡の検査に続いて大腸カメラを行うことも必要です。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

小田木先生

「一度、血便が出ただけだから」「少量だから」などといって検査を受けずに済ませてしまう方も少なくありません。しかし、血便が出たということは、体内のどこかで出血が起きているということであり、もしかしたら重篤な疾患が隠れているかもしれません。大腸カメラは頻回に行う必要はなく、一度検査を受けて異常が見つからなければ、その後は5年に1回程度の頻度でも問題ありません。疾患の可能性がないことを確認し、安心するためにも、血便が出たらまずは一度大腸カメラを受けることを強く推奨します。

※この記事はメディカルドックにて＜｢血便｣の症状が表れたときの深刻さとは? 医師が原因も解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。