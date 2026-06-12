開催：2026.6.12

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 3 - 9 [カブス]

MLBの試合が12日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとカブスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。

3回裏、9番 ブレット・サリバン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 1-0 CHC

4回表、5番 鈴木誠也 2球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでカブス得点 COL 1-4 CHC

4回裏、6番 コール・キャリッグ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 2-4 CHC

5回表、3番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 COL 2-5 CHC、4番 イアン・ハップ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 COL 2-6 CHC

7回表、2番 アレックス・ブレグマン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 COL 2-8 CHC

8回表、8番 カーソン・ケリー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 COL 2-9 CHC

9回裏、9番 ブレット・サリバン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 3-9 CHC

試合は3対9でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はロッキーズのライアン・フェルトナーで、ここまで2勝2敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打（1HR）、4打点、打率は.248となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-12 07:06:10 更新