近年のビジネスシーンでは、AIの活用が急務となっている。しかしAIに思考を丸投げしている人は、「仕事ができない」と思われてもしかたがない。一方で、AIを駆使して仕事の質を上げ、評価されている人もいる。その差は「AIに考えてもらう」か「AIを使って考える」かの違いにある。

そのためのコツを教えてくれるのが、書籍 『AIを使って考えるための全技術』 だ。グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に研修をしてきた「思考と発想のプロ」が、そのノウハウをAIを使って誰でも実践できる方法としてまとめた。「自分の思考がアップデートされた感がある！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている同書から、AIの賢い使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

この人、仕事できないな」と思われてしまう発言

ビジネスの場で口にすると、一発で「この人、仕事できないな」と思われてしまう言葉がある。

「AIがこう言ってました」

これだ。

実際、最近は会議や打ち合わせでこの言葉を耳にすることが増えた。

生成AIの普及により、誰でも簡単に“答え”を手に入れられるようになった。

一見すると、効率的で合理的な仕事の進め方に見える。

だが実は、この一言が、評価を大きく下げている可能性がある。

なぜならそれは、「自分は考えていません」と宣言しているのと同じだからだ。

この発言を聞いた相手は、こう受け取る。

「この人は、自分の頭で判断していない」

優秀な人は「AIに考えてもらう」ことはしない

そうはいっても、AIは便利だ。

世の中や働き方のスタンダードが「AIありき」になっていくなかで、AIを使わないと時代に置いていかれるリスクもある。

では、優秀な人たちはAIをどう使っているのか。

結論から言えば、彼らがやっているのは「AIに考えてもらう」ことではない。

「AIを使って考える」だ。

AIに答えを求めるのではなく、自らの思考の枠を取り除き、発想を加速させるためにAIを使っている。

AIを使って「考える」ための聞き方

AIに考えてもらうのではなく、自らの思考を加速させるためにAIを使う。

そのためには、AIへの「聞き方」が重要だ。

たとえば『AIを使って考えるための全技術』という本では、次のような聞き方（プロンプト）が紹介されている。

まず、特徴が異なる動物や生物を10個あげてください。次にその動物から連想できる特徴や機能を各10個あげてください。最後に、連想した単語と組み合わせて有益な機能を持つ〈アイデアを得たい対象を記入〉を7つ考えてください。

――『AIを使って考えるための全技術』より

書籍では「多様な特徴」という名の技法として紹介されている。

「動物・生物」が持つ機能や特徴をヒントにして、多様な視点でアイデアを発想するためのAIの使い方だ。

これは、「エクスカーション法」という発想法がもとになっている。

英語で綴ると「excursion」。

遠足・小旅行という意味に加えて、「脱線」なんて訳語もある単語だ。

実際、散歩や遠足の最中にアイデアが生まれることが多々あるだろう。

「エクスカーション法」は、実際に外出せずして発想を生み出す発想法。脳内でちょっとした“お出かけ”をして、そこで出合った「何か」をアイデアのヒントにする方法だ。

たとえば「動物・生物」に“お出かけ”する。

自分が抱えているお題はいったん脇において、猫、イルカ、ワニ、蜘蛛、カブトムシ、薔薇、微生物……など、なんでもいいので動物・生物を10個書き出す。

次に、リストアップした動物・生物から思い浮かぶ機能や特徴などを書き出す。

・猫→「にゃーにゃー鳴く」「集会をする」

・薔薇→「トゲ」「香水の素」「誕生日プレゼント」

できれば10個ほど。10の動物・生物×10個の言葉で、合計100個が目標だ。

この100個の言葉を、お題と掛け合わせる。

「ボールペンの新商品」を考えたいのであれば、「ボールペン×集会をする」「ボールペン×トゲ」など、お題といくつかの言葉を組み合わせて考えてみる。

すると「何本か集めることで別の機能を持つペン」「指のツボを刺激してくれる突起があるペン」など、お題と言葉との組み合わせからアイデアが出てくる。

慣れてくると便利な「エクスカーション法」だが、正直かなり面倒だ。

そこで、AIの力を借りてエクスカーション法を行うのが、技法「多様な特徴」。

知らなかった動物や特徴もAIがざくざくと掘り出してくれるので、実践してみると、自分だけでは思いつけなかった発想が生まれてくるだろう。

『AIを使って考えるための全技術』では、こういったプロンプト（技法）が56個紹介されている。

「AI頼りになりたくない」「思考力が落ちるのが怖い」という人は、知っておいて損はないだろう。