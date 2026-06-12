島谷ひとみ、「こんなすごいものが…」自宅クローゼットに“傑作”焼き物→驚きの鑑定額に
歌手の島谷ひとみが9日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。持参した“お宝”の鑑定結果に驚いた。
【写真＆動画】同日放送…「歴史上の史料の新しい発見」衝撃の鑑定結果が飛び出たねねの書状
島谷の持参した“お宝”は応援者から「縁起が良いから持っといて」と贈られた九谷焼の花瓶。裏に刻まれた文字から明治9（1876）年、アメリカ・フィラデルフィアでの万博に出品された品だということが分かる。
繊細な花がらの文様に圧倒されるスタジオ。島谷は普段の保存方法について「割れても嫌だし、クローゼットにずーっとしまっていて」と明かした。
本人評価額は300万円と予想。結果は250万円。予想額には届かなかったが、島谷自身が「ちょっと強気で多めに言ってみたんですけど…すごい！」と驚いていた。
鑑定した古美術鑑定家の中島誠之助氏は「19世紀の欧米でジャパン九谷と呼ばれた九谷焼の渾身の傑作」と絶賛。余白に白い点を配することで薄いベールがかかったように表現していると分析し「上品な高貴な香りがする。日本人じゃなければ表せれない美ですね」と語った。
説明を聞いた島谷は「こんなすごいものがあったんだと…」とあ然としていた。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後9時54分終了予定。
【写真＆動画】同日放送…「歴史上の史料の新しい発見」衝撃の鑑定結果が飛び出たねねの書状
島谷の持参した“お宝”は応援者から「縁起が良いから持っといて」と贈られた九谷焼の花瓶。裏に刻まれた文字から明治9（1876）年、アメリカ・フィラデルフィアでの万博に出品された品だということが分かる。
繊細な花がらの文様に圧倒されるスタジオ。島谷は普段の保存方法について「割れても嫌だし、クローゼットにずーっとしまっていて」と明かした。
鑑定した古美術鑑定家の中島誠之助氏は「19世紀の欧米でジャパン九谷と呼ばれた九谷焼の渾身の傑作」と絶賛。余白に白い点を配することで薄いベールがかかったように表現していると分析し「上品な高貴な香りがする。日本人じゃなければ表せれない美ですね」と語った。
説明を聞いた島谷は「こんなすごいものがあったんだと…」とあ然としていた。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後9時54分終了予定。