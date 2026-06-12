『新婚さん』能條愛未、“家では甘えん坊”家での中村橋之助を暴露 結婚を決意させた出来事も明かす
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が14日放送の、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に出演する。
【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット ※2枚目
番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語る。
2人の出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』。初のミュージカル出演で必死だった橋之助と能條は、当初2ヶ月間ほとんど会話がなかったと言う。しかし、共演者の誘いをきっかけに急接近。交際スタート後、多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きの可愛すぎる手作りキャラ弁」が、橋之助に結婚を決意させる大きなキッカケとなった。
外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人だそう。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、甘えん坊になることを能條が暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介する。
収録後に、能條は「私たちの仲の良さが伝わってくれたらうれしいです。今回は1時間スペシャルということで、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。ぜひご覧ください！」とコメントした。
番組では、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條さんのカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助によって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされる。また、幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出す。
【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット ※2枚目
番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語る。
外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人だそう。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、甘えん坊になることを能條が暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介する。
収録後に、能條は「私たちの仲の良さが伝わってくれたらうれしいです。今回は1時間スペシャルということで、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。ぜひご覧ください！」とコメントした。
番組では、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條さんのカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助によって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされる。また、幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出す。