浜田雅功、「キレて帰ったことありますか？」にあっさり回答…「もう一回やり直しましょうねって言って…」
ダウンタウンの浜田雅功が23日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で、俳優の貫地谷しほりと新コーナーに臨む。
【動画】二人で音頭を取って！新コーナー「ごぶクジ」に臨む浜田雅功＆貫地谷しほり
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務めるなど、変幻自在な演技力で幅広く活躍する貫地谷が、浜田を連れて大阪の街を大満喫する。
2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた際に大阪に住み、NHK大阪がある谷町四丁目を“自転車”で移動していたという貫地谷。そんな貫地谷と谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡っていくのだが、宝くじが好きだという貫地谷のために、相方の“運”が試される新企画「ごぶクジ」を使ってロケを敢行する。
各スポットで、「ご」と「ぶ」の入った番組特製の２択クジを引き、「ご」が出ればアタリの楽しみ方、「ぶ」が出ればハズレの楽しみ方をするというシンプルなルール。宝くじの最高当選額が3000円という貫地谷のクジ運にロケの命運が託される。
次は、大阪に何度も来ているが“大阪らしい”ものを意外と食べていないという貫地谷のために、谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店に向かう。貫地谷が「高校生の時、もんじゃ屋さんでバイトしていた」と明かすと、関東の食文化を毛嫌いする浜田が「あれはなんのために食べるんですか？」と浜田節を炸裂させる。ここでも、名物のお好み焼きをかけて「ごぶクジ」に挑戦。「（結果によっては）一生恨むか、キレて帰るか」と話す浜田に、貫地谷は「キレて帰ったことありますか？」とド直球質問を投げ込む。浜田は「打ち合わせと違うよね、もう一回やり直しましょうねって言って帰ったことはあります」と衝撃エピソードをあっさり披露する。
【動画】二人で音頭を取って！新コーナー「ごぶクジ」に臨む浜田雅功＆貫地谷しほり
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務めるなど、変幻自在な演技力で幅広く活躍する貫地谷が、浜田を連れて大阪の街を大満喫する。
各スポットで、「ご」と「ぶ」の入った番組特製の２択クジを引き、「ご」が出ればアタリの楽しみ方、「ぶ」が出ればハズレの楽しみ方をするというシンプルなルール。宝くじの最高当選額が3000円という貫地谷のクジ運にロケの命運が託される。
次は、大阪に何度も来ているが“大阪らしい”ものを意外と食べていないという貫地谷のために、谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店に向かう。貫地谷が「高校生の時、もんじゃ屋さんでバイトしていた」と明かすと、関東の食文化を毛嫌いする浜田が「あれはなんのために食べるんですか？」と浜田節を炸裂させる。ここでも、名物のお好み焼きをかけて「ごぶクジ」に挑戦。「（結果によっては）一生恨むか、キレて帰るか」と話す浜田に、貫地谷は「キレて帰ったことありますか？」とド直球質問を投げ込む。浜田は「打ち合わせと違うよね、もう一回やり直しましょうねって言って帰ったことはあります」と衝撃エピソードをあっさり披露する。