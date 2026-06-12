六星占術などで絶大な人気を誇った故・細木数子さんの娘で占い師の細木かおりさん（47）がこのほど、テレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい 第3弾」（20日後7・54）に出演。母を描いたNetflixの大ヒットドラマ「地獄に堕ちるわよ」の裏事情をぶっちゃけた。

同番組は上沼が足を踏み入れたことのない“未体験ゾーン”に降臨し大暴れする人気特番。

かおりさんは、京都市内にある、生前数子さんが建てた豪邸で上沼の訪問を受けた。思い出話をするうち同ドラマの話題になり「家族としては言いたいことは多々ありますよ」などと少しおかんむり。ドラマについて「6割ぐらいかな、事実は」などとした。

驚かせたのはその制作過程。かおりさんによると、ネトフリ側からは撮影にあたって「もう何年も前から準備してるんです」と、ほぼ事後報告に近い形で承諾を得に来たといい「向こうの言い分としては“エンターテインメントですから”みたいな感じで（こちらには）1円も入ってこない」などと笑って明かした。ただ「どうせ作るなら母のイメージは壊したくない」として、生前愛用していた高級バッグや衣装を無償で貸し出したという。

これには、上沼も「そのネトフリ、文春（の手法）ですやん！」と驚きの声を上げながら、生前親交の深かった数子さんに対し「さりげなく助けてくださる人」などと感謝。かおりさんも「厳しいですけど、かわいいおばあちゃんだった」とし、24時間営業のコンビニができた当時、数子さんが放った驚きの“天然発言”で大笑いしたことなども明かした。

上沼は収録後に取材に応じ「今日は本当に来て良かったです」とにっこり。生前、親しかった細木さんについて「ブラックイメージがあるかもしれないけど、私は大好き。豪快であんなに言い切る人がいなくなったな、最近は。たたかれることも分かっていて潔く言い切る。そこには責任と覚悟がいるんですよ。私もそんな人間になりたい」などと懐かしんだ。