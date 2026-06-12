KEY TO LIT、初の地上波特番が2週連続放送へ 二択ゲームでバラエティーの洗礼＆恋愛リアリティーショーに挑戦
■テレ東『キテレツキテル!?』が誕生「番組が継続してできるようになればうれしいな」
5人組グループ・KEY TO LITにとって初の地上波特番『キテレツキテル!?』が、テレ東で13日深夜1時25分より2週連続で放送されることが決定した。
【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT
同番組は、“これから輝くスターになるために、その際立つ最強の個性を世間の皆さんにもっと知ってもらいたい”という、KEY TO LITの魅力を存分に伝える。岩崎大昇（※崎＝たつさき）・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光の5人からなるKEY TO LITは、圧倒的なパフォーマンス力にメンバー全員が幅広く活躍する実力派グループ。
そんな彼らのために用意された企画はメンバーの素顔を暴く二択ゲームや恋愛リアリティーショー。第1話（13日放送）は、女性の気持ちや恋愛観にまつわる究極の二択ゲームにメンバーが挑戦。多数派を選んだメンバーだけが、銀座の超高級グルメや最新アクティビティを堪能できる一方、少数派にまわったメンバーには「食事なし＆ほぼ画面に映らない」というバラエティーの洗礼が…。さらに最後には大物ゲストも登場（!?）果たして最もキテレツなメンバーは誰なのか。
第2話（20日放送）は、5人が自信満々にキザなデートを繰り広げる恋愛リアリティーショー。ラストは5人でBBQデート、そして焚き火を囲んでのガチの告白タイムへ。果たして結果は…。
■KEY TO LITコメント
▼岩崎大昇
僕たちにとっての初めての特番で、KEY TO LIT全員の個性がしっかり見えて、5人の関係性もグッと深まったと思います。またこのチームで面白いことができたらうれしいです。めちゃくちゃいい仕上がりになっていると思うので、ぜひ皆さん観てください。
▼井上瑞稀
KEY TO LITのグループ名が入った番組ができることが、すごくうれしかったです。僕たちも手探りの中、体当たりで全力で挑んだので、一人でも多くの方に観ていただきたいですし、いつも応援してくださっているファンの皆さんにも楽しんでもらえたらなと思います。まだKEY TO LITは“キテ”ないんです。番組タイトルのように「キテレツキテル」と言われるように頑張ります。
▼中村嶺亜
初めてKEY TO LITの特番が決まった時は、うれしさと同時にドキドキもしていました。でも現場の雰囲気がすごくあたたかくて、楽しくリラックスして撮影ができました。たくさんの方に届いて、また番組が継続してできるようになればうれしいなと思います。
▼猪狩蒼弥
僕たちの空気感や、5人で一緒に積み上げてきたものを、テレビならではのKEY TO LITとして、ぜひ楽しんでほしいと思います。ファンの皆さんのおかげでこうしてたくさんのお仕事ができていて、皆さんの力に助けられていると日々痛感しています。ぜひ番組を一緒に盛り上げてもらえると嬉しいです。
▼佐々木大光
KEY TO LITのいいところがリアルに出ているので、そこを皆さんに愛して、楽しんでほしいです。僕たちの奇想天外なところがストレートに伝わる番組になっているので、たくさんの方に観ていただけるとうれしいです。
■スタッフコメント
▼プロデューサー：穂苅雄太（テレビ東京）
KEY TO LITがさらにキテルグループになって、「最近KEY TO LITってキテルよね！」と、どこでも言われるグループになってほしいという願いを込めて、「キテレツキテル?」というタイトルにしました。
次に繋がるようにTVerでたくさん観ていただけたら幸いです。
時代が奇天るぜ烈GO！！！！
5人組グループ・KEY TO LITにとって初の地上波特番『キテレツキテル!?』が、テレ東で13日深夜1時25分より2週連続で放送されることが決定した。
【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT
同番組は、“これから輝くスターになるために、その際立つ最強の個性を世間の皆さんにもっと知ってもらいたい”という、KEY TO LITの魅力を存分に伝える。岩崎大昇（※崎＝たつさき）・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光の5人からなるKEY TO LITは、圧倒的なパフォーマンス力にメンバー全員が幅広く活躍する実力派グループ。
第2話（20日放送）は、5人が自信満々にキザなデートを繰り広げる恋愛リアリティーショー。ラストは5人でBBQデート、そして焚き火を囲んでのガチの告白タイムへ。果たして結果は…。
■KEY TO LITコメント
▼岩崎大昇
僕たちにとっての初めての特番で、KEY TO LIT全員の個性がしっかり見えて、5人の関係性もグッと深まったと思います。またこのチームで面白いことができたらうれしいです。めちゃくちゃいい仕上がりになっていると思うので、ぜひ皆さん観てください。
▼井上瑞稀
KEY TO LITのグループ名が入った番組ができることが、すごくうれしかったです。僕たちも手探りの中、体当たりで全力で挑んだので、一人でも多くの方に観ていただきたいですし、いつも応援してくださっているファンの皆さんにも楽しんでもらえたらなと思います。まだKEY TO LITは“キテ”ないんです。番組タイトルのように「キテレツキテル」と言われるように頑張ります。
▼中村嶺亜
初めてKEY TO LITの特番が決まった時は、うれしさと同時にドキドキもしていました。でも現場の雰囲気がすごくあたたかくて、楽しくリラックスして撮影ができました。たくさんの方に届いて、また番組が継続してできるようになればうれしいなと思います。
▼猪狩蒼弥
僕たちの空気感や、5人で一緒に積み上げてきたものを、テレビならではのKEY TO LITとして、ぜひ楽しんでほしいと思います。ファンの皆さんのおかげでこうしてたくさんのお仕事ができていて、皆さんの力に助けられていると日々痛感しています。ぜひ番組を一緒に盛り上げてもらえると嬉しいです。
▼佐々木大光
KEY TO LITのいいところがリアルに出ているので、そこを皆さんに愛して、楽しんでほしいです。僕たちの奇想天外なところがストレートに伝わる番組になっているので、たくさんの方に観ていただけるとうれしいです。
■スタッフコメント
▼プロデューサー：穂苅雄太（テレビ東京）
KEY TO LITがさらにキテルグループになって、「最近KEY TO LITってキテルよね！」と、どこでも言われるグループになってほしいという願いを込めて、「キテレツキテル?」というタイトルにしました。
次に繋がるようにTVerでたくさん観ていただけたら幸いです。
時代が奇天るぜ烈GO！！！！