タレント上沼恵美子（71）が“未体験ゾーン”に降臨し大暴れするテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい 第3弾」（20日後7・54）のロケがこのほど京都市内で行われ、生前親しかった故・細木数子さんの豪邸を訪れた。

上沼が細木邸に足を踏み入れるのは約20年ぶり。細木さんの後継者で娘の占い師・細木かおりさん（47）に出迎えられ「億はする」という和室の欄間や生前の衣装、豪華な調度品の数々にため息をもらした。

2人が細木さんとの思い出話に花を咲かせる中、上沼はかおりさんに8年前から別居婚を続ける夫との行く末について相談する場面も。

上沼の夫について、六占星術で占ったかおりさんは「面倒くさい方ですねぇ。フィーリングで生きている方なんで。それにご自分のペースに引き込むのがうまい」と切り込むと、上沼も「ヒャー！」と驚きの声を上げひっくり返った。

すると上沼も夫への愚痴が止まらず。「もう疲れ果てたんです。で“もういいか”と。東京から弁護士さん呼んで…」と離婚を決意した当時のことを回顧。「姑がいてる時の方が仲が良かったんです。こう見えても私、完璧主義でね。二日酔いでも弁当詰めて…」と大阪でトップタレントとして仕事をしながら2人の子育て、主婦業にまい進してきた自身を振り返ると、かおりさんが数子さんばりにズバッとアドバイスした。

離婚か否か―。そこでかおりさんが導き出した“答え”に、上沼は、涙を流さんばかりに「何やすーっとしました」とスッキリした表情に。

収録後には取材に応じ「今日はあのお部屋に細木先生いらっしゃったと思います。かおりさんが細木先生に変わって私に言ってくれたんだと…。今日、ホントに来て良かった。胸につかえてたモノが取れたというか、心の便秘が治りました」と超ご機嫌だった。