きょうは晴れ間の出る所が多くなりますが、東日本や北日本は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となります。急な強い雨や落雷、突風やひょうに注意が必要です。東海や西日本は30℃近くまで上がり、日差しが暑く感じられそうです。

【東〜北日本 午前中から雷雨も】

梅雨前線は沖縄付近に停滞して、西日本から北日本は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込むため、東日本や北日本を中心に雷雲が発達しやすくなりそうです。

午前中から雨雲のわいてくる所があり、午後は東日本や北日本のあちこちで雷雲が発達して、局地的に激しい雨が降るでしょう。関東は夜にかけても、発達した雨雲がかかりやすくなりそうです。短い時間で道路が冠水するおそれもあります。

晴れていても、空模様の変化に注意してください。黒い雲が近づく、急に冷たい風が吹く、雷の音が聞こえるなど、天気急変のサインがあれば安全な建物に入るようにしてください。

沖縄は断続的に雨となり、雨の強まる所もある見込みです。

【東海や西日本で30℃前後】

日中の気温はきのうと同じくらいで、東海や西日本で30℃近くまで上がる所が多いでしょう。関東や北日本も25℃前後で、東京で27℃など、蒸し暑く感じられる所もありそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :24℃ 釧路 :14℃

青森 :23℃ 盛岡 :25℃

仙台 :22℃ 新潟 :26℃

長野 :25℃ 金沢 :26℃

名古屋:29℃ 東京 :27℃

大阪 :29℃ 岡山 :30℃

広島 :28℃ 松江 :29℃

高知 :29℃ 福岡 :28℃

鹿児島:29℃ 那覇 :24℃

【あすも東〜北日本で雷雨に注意】

あすも広い範囲で晴れるものの、東日本や北日本を中心に午後は雷雨になる所があるでしょう。各地で蒸し暑さがさらに増してきます。日曜日は西日本の太平洋側を中心に雨となって、月曜日は東海や関東にも雨の範囲が広がりそうです。