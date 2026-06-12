上沼恵美子、“20億円”細木数子邸に再訪…お土産にあ然 前回は「松茸をもらって帰った」
タレントの上沼恵美子（71）が出演するテレビ大阪『上沼恵美子を沼らせたい』第3弾が20日午後7時54分から、関西ローカルで放送される。
【番組カット】”大豪邸”細木数子邸で懐かしいアルバムを見る上沼恵美子ら
70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。
第3回目の今回は上沼が約20年ぶりに京都・嵐山へ。ブラックマヨネーズの小杉竜一と共に『行列のできる大人気グルメ』を堪能する。そして、親交のあった細木数子さんが晩年を過ごした広さ700坪、20億円の大豪邸を訪問。後継者である細木かおりと話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』の裏話トーク、細木さんとの逸話を語る。さらに、上沼の本気の悩み「離婚した方が良いか？」をかおりが占う。
収録後、取材に応じた上沼は、細木邸への訪問に「申し訳ないと思う。私用で使わせてもらった。かおりさんに会えるのが久しぶり」と喜んだ。実は新築の時にも訪れたことがあるそうで、「（細木数子）先生が出迎えてくださって。欄間とか見てね、松茸をもらって帰った」と回想。この日はかおりから高級メロンをお土産に受け取った。「考えたら、おそろしい。お土産はメロンか松茸」とあ然としていた。
また、細木さんについて「私はテレビで大活躍してて迫力あるお茶目な細木数子さんしか知らないですけど、ああいう方はなかなか見当たりません。気持ち良いことを言ってくれるんやない。中身があって、彼女が言わないとダメなんですよ」とその人柄に触れ、「（瀬戸内）寂聴さんもいなくなって、京唄子さんもいなくなっちゃったし…。『七味は辛い』って言われてほんまやな！って思う人ってそういない。当たり前のことを言っても味わいがあって深くて胸を打つっていう人が皆さん亡くなっちゃって」と惜しんだ。
細木邸では細木さんの存在も感じたようで「細木先生は座布団の部屋におられました。今日は来てはった」と笑顔で話していた。
【番組カット】”大豪邸”細木数子邸で懐かしいアルバムを見る上沼恵美子ら
70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。
第3回目の今回は上沼が約20年ぶりに京都・嵐山へ。ブラックマヨネーズの小杉竜一と共に『行列のできる大人気グルメ』を堪能する。そして、親交のあった細木数子さんが晩年を過ごした広さ700坪、20億円の大豪邸を訪問。後継者である細木かおりと話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』の裏話トーク、細木さんとの逸話を語る。さらに、上沼の本気の悩み「離婚した方が良いか？」をかおりが占う。
また、細木さんについて「私はテレビで大活躍してて迫力あるお茶目な細木数子さんしか知らないですけど、ああいう方はなかなか見当たりません。気持ち良いことを言ってくれるんやない。中身があって、彼女が言わないとダメなんですよ」とその人柄に触れ、「（瀬戸内）寂聴さんもいなくなって、京唄子さんもいなくなっちゃったし…。『七味は辛い』って言われてほんまやな！って思う人ってそういない。当たり前のことを言っても味わいがあって深くて胸を打つっていう人が皆さん亡くなっちゃって」と惜しんだ。
細木邸では細木さんの存在も感じたようで「細木先生は座布団の部屋におられました。今日は来てはった」と笑顔で話していた。