生まれも育ちも大阪の岸和田なのになぜか、プロ野球は巨人ファン。その訳は唯一無二のヒーロー、長嶋茂雄さんがいたからです。だってフィールドでの溌剌（はつらつ）プレーはもちろん、テレビのインタビューを見ているだけで心がウキウキしてくるんですから。いつも明るくて前向き。厳しい人生を切り開くためには最も大切なことですよね。

いつか巨人軍の選手の皆さんに自分がデザインしたウエアに袖を通してもらいたい。この職業に就いてからの目標の一つでした。諦めずに願えば夢は必ずかなうもの。読売新聞社が行ったファッションショーに参加したことが縁で球団のブルゾンを作ることになったのです。1993年、ちょうど長嶋さんが2度目の監督に就任した時でした。

私はホームとアウェーの両方で着られるようにとリバーシブルにすることを考案。表の色はチームカラーのオレンジ、裏は元気と勇気が出るように黄色にしました。やっと試作品ができて、長嶋監督に見てもらおうとメーカーから球団に届けてもらいました。すると、思わぬハプニングが！長嶋さんが完成したと勘違いし、それを着て「今年はこれでいきます。コシノジュンコさんがデザインしてくれました。表も裏も着られるジバンシーですから」と選手や取材陣にお披露目してしまったのです。後日、正式に発表することになっていたので周囲は大慌て。その場にいなかった私は、この予期せぬ出来事を後で選手から聞きました。その時、「えっ、ジバンシー？もしかしてリバーシブルのこと」。その場にいた人たちの中にも気がついた方がいたらしいのですが、みんな黙ってうなずいていたとか。

その後、長嶋さんと対談することになり、真相を確かめる良い機会と思い「面白い話を聞きましたけど」と切り出してみました。すると、「私も面白い話がありましてね」とニッコリ。長男の一茂さんが幼かった頃、自分が出場する試合を見せようと球場へ連れて行ったら、あいにく、その日は負けゲーム。悔しくて息子を球場に置いたまま、一人でゴー・ホームしてしまったと楽しそうに話してくれました。結局、事の真偽は聞けずじまいでした。

対談の前には会場となったホテルの部屋へ通じる長い廊下で、私の姿を目にすると、素敵な笑顔で丁寧にお辞儀をしてくださいました。私も慌てて頭を下げると、それを見た長嶋さんがまたペコリ。2人とも部屋に入るまでに一体何度あいさつしたか分からないほど。

長嶋さんはいつもとっても気さくで天真らんまん。私も仕事柄、多くの人に会ってますが、あれほど人に気遣う方は他にいません。巷間（こうかん）、いろいろな逸話やエピソードがあるのは、それだけ誰からも愛された証拠なのでしょう。ミスターの魅力に魅せられ、ジバンシーのことなどすっかり気にならなくなりました。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。