タレント上沼恵美子（71）が“未体験ゾーン”に降臨し大暴れするテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい 第3弾」（20日後7・54）のロケがこのほど京都市内で行われた。

第2弾に続きホスト役のお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一（52）と嵐山での食べ歩きや屋形船を体験し、生前親しかった故・細木数子さんの豪邸も訪れた。

細木邸では数子さんを描いたNetflixの大ヒットドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題にも。小杉が「上沼さんもドラマ、できるんちゃいます？」などと水を向けると、上沼はまんざらでもない様子で「誰に私の役やってもらおうかな？いやいや、ムリムリ。誰が見んのよ、私の話なんて…。いや〜、北川景子ちゃんやな」としゃべりまくって笑わせていた。

収録後には2人で取材に応じ、上沼は「今日はホントに来てよかった」などと大満足。小杉は「上沼さんのお供役も2度目で光栄なんですけど、嵐山で食べ歩きした時、上沼さんが食べるの早すぎてビックリしました。そういうところもオンエア見てほしいですね」などとおどけた。