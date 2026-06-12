自宅のお宝＆思い出の品をガチ査定…新番組『アナタのお宝ハウマッチ』7.6からスタート 初回は“超レアな家宝”登場
BS-TBSは7月6日から新番組『アナタのお宝ハウマッチ 〜夢を叶える買取バラエティー〜』を放送する。毎週月曜午後11時30分から30分、全12回の予定。
【画像】お宝＆思い出の品に悲喜こもごも…新番組『アナタのお宝ハウマッチ』
家に眠っているお宝や思い出の品をプロの査定員がガチ査定＆買い取りをして、夢をかなえるお手伝いをする番組。家に売りたいモノがないか、お金が手に入ったらかなえたい夢がないかを一般人に街頭で聞き込み調査。叶えたい夢があるという人の自宅へと実際に伺い、思い出の品を紹介。持ち主は思い出の品を取るのか、それとも夢を叶えるためにお金を取るのか。出演はなすなかにしの中西茂樹とニッチェの江上敬子。
初回となる7月6日放送回では、中西が東京・高円寺へ。「夢は立ち飲み屋を出すこと！」という古着屋店員の家からはハイブランドのアクセサリーや80年代ヴィンテージのレアなぬいぐるみが。歌手になるため、家を飛び出し波乱万丈の人生を歩んできた89歳の男性は「迷惑をかけた両親のお墓参りに行きたい」と超レアな家宝を査定に出します。果たして、プロによる査定額はいくらになるのか。
【コメント】
■中西茂樹
私自身、家にものがたくさんありますが、価値はあまりよくわかってないので、ひょっとしたら誰の家にでもお宝が眠っているんじゃないか？というのを実際に探すのが非常に楽しいです。 今日も様々な方にお話を伺いましたが、「そんなの家にあるんですか？」という驚きもありましたし、実際にご自宅で様々なものを見せていただいて、好奇心が爆発しています。
誰もが「これもう使わないけど、売ったらどうかな？」と考えることがあると思うんです。 この番組は、実際にプロの方に来ていただくので、「意外と値段がつくんだ」「思っていたより価値はそんなにないんだ」という情報も知ることができますので、ぜひご自宅にあるものも見ながら、番組を見ていただきたいなと思います。
■江上敬子
色んな世代の人たちの“夢”や“人生の話”、そして”モノに対する想い”も聞けるのが楽しい番組。実際に生の買取りを見て、お金だけじゃないと思いました。人間と人間のやり取りなので、そこにドラマが生まれていく。どんでん返しの査定もあったし、査定を待つ人の緊張感も半端じゃなかったので、私がそこを熱くサポートしていきたいです。査定員と私の掛け合いにも注目してください！
【画像】お宝＆思い出の品に悲喜こもごも…新番組『アナタのお宝ハウマッチ』
家に眠っているお宝や思い出の品をプロの査定員がガチ査定＆買い取りをして、夢をかなえるお手伝いをする番組。家に売りたいモノがないか、お金が手に入ったらかなえたい夢がないかを一般人に街頭で聞き込み調査。叶えたい夢があるという人の自宅へと実際に伺い、思い出の品を紹介。持ち主は思い出の品を取るのか、それとも夢を叶えるためにお金を取るのか。出演はなすなかにしの中西茂樹とニッチェの江上敬子。
【コメント】
■中西茂樹
私自身、家にものがたくさんありますが、価値はあまりよくわかってないので、ひょっとしたら誰の家にでもお宝が眠っているんじゃないか？というのを実際に探すのが非常に楽しいです。 今日も様々な方にお話を伺いましたが、「そんなの家にあるんですか？」という驚きもありましたし、実際にご自宅で様々なものを見せていただいて、好奇心が爆発しています。
誰もが「これもう使わないけど、売ったらどうかな？」と考えることがあると思うんです。 この番組は、実際にプロの方に来ていただくので、「意外と値段がつくんだ」「思っていたより価値はそんなにないんだ」という情報も知ることができますので、ぜひご自宅にあるものも見ながら、番組を見ていただきたいなと思います。
■江上敬子
色んな世代の人たちの“夢”や“人生の話”、そして”モノに対する想い”も聞けるのが楽しい番組。実際に生の買取りを見て、お金だけじゃないと思いました。人間と人間のやり取りなので、そこにドラマが生まれていく。どんでん返しの査定もあったし、査定を待つ人の緊張感も半端じゃなかったので、私がそこを熱くサポートしていきたいです。査定員と私の掛け合いにも注目してください！