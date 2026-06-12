14日に阪神芝2200メートルで決戦

中央競馬のG1・宝塚記念は14日、阪神芝2200メートルで行われる。11日に出走馬18頭と枠順が確定。さらにJRAから各馬の調教後の馬体重が発表されると、競馬ファンが騒然となった。

豪華メンバーが集った上半期を締めくくる大一番。11日、JRAから調教後の馬体重が発表された。

昨年のダービー馬で、今年は大阪杯、天皇賞・春とG1を連勝しているクロワデュノール（牡4、斉藤崇）は前走から2キロ増。昨年覇者のメイショウタバル（牡5、石橋）は同6キロ増、昨年の有馬記念を制したミュージアムマイル（牡4、高柳大）は同8キロ増だった。

ひときわ目を引く馬体重だったのはマイユニバース（牡4、武幸）で、前走の日経賞からなんと30キロ増だ。連勝中の同馬は、超強力ライバルひしめく宝塚記念では伏兵の1頭。X上の競馬ファンも騒然となった。

「ちょっと待ってよ 狙ってたマイユニバースが+30kgなんだが」

「G1の調教後馬体重で初めて見た増量だな…」

「マイユニバース何が起きてんだ」

「1頭だけ肉食ってたんかと疑うレベル」

「マイユニバース2度見した」

「マイユニバース見て！！！？？？てなったんはわいだけやないはず」

「ぷ、プラス30？！？！」

宝塚記念は14日午後3時40分発走となる。



（THE ANSWER編集部）