「？！？！」宝塚記念3日前に判明、連勝中“伏兵馬”の「＋30」に競馬ファン騒然「2度見した」
14日に阪神芝2200メートルで決戦
中央競馬のG1・宝塚記念は14日、阪神芝2200メートルで行われる。11日に出走馬18頭と枠順が確定。さらにJRAから各馬の調教後の馬体重が発表されると、競馬ファンが騒然となった。
豪華メンバーが集った上半期を締めくくる大一番。11日、JRAから調教後の馬体重が発表された。
昨年のダービー馬で、今年は大阪杯、天皇賞・春とG1を連勝しているクロワデュノール（牡4、斉藤崇）は前走から2キロ増。昨年覇者のメイショウタバル（牡5、石橋）は同6キロ増、昨年の有馬記念を制したミュージアムマイル（牡4、高柳大）は同8キロ増だった。
ひときわ目を引く馬体重だったのはマイユニバース（牡4、武幸）で、前走の日経賞からなんと30キロ増だ。連勝中の同馬は、超強力ライバルひしめく宝塚記念では伏兵の1頭。X上の競馬ファンも騒然となった。
「ちょっと待ってよ 狙ってたマイユニバースが+30kgなんだが」
「G1の調教後馬体重で初めて見た増量だな…」
「マイユニバース何が起きてんだ」
「1頭だけ肉食ってたんかと疑うレベル」
「マイユニバース2度見した」
「マイユニバース見て！！！？？？てなったんはわいだけやないはず」
「ぷ、プラス30？！？！」
宝塚記念は14日午後3時40分発走となる。
（THE ANSWER編集部）