北中米W杯 第3戦　【最強の矛を持つスウェーデン】ワールドクラスのフォワード２人を止めろ！

第3戦 スウェーデン（FIFAランキング38位）放送日時：6月26日朝8時〜 NHK、BSP4K

【注目選手】ヴィクトル・ギョケレシュ（28）、アレクサンデル・イサク（26）圧倒的な得点感覚が光る完全無欠の2機の″爆撃機″

ズラタン・イブラヒモビッチ、ヘンリク・ラーション、フレドリック・ユングベリ--。古くからのサッカーファンにとって、スウェーデンと聞いて浮かぶのは、彼ら往年の名フォワードたちであろう。今大会のスウェーデン代表にも、その血統を継ぐワールドクラスのフォワードが２人いる。

筆頭はヴィクトル・ギョケレシュだ。’98年生まれの28歳のストライカーは’25年夏にプレミアリーグの名門『アーセナル』に加入して大ブレイク。14得点をあげ、チームの22年ぶりのリーグ優勝の原動力となった。189cm、94kgという恵まれたフィジカルにものを言わせたパワフルなプレーと多彩なフィニッシュワークを誇る万能型フォワードだ。

もう一人は森保ジャパンのキャプテン・遠藤航（33）の『リバプール』での同僚、アレクサンデル・イサク（26）。10代でプレーしたドイツ１部『ドルトムント』では当時チームメイトだった香川真司（37）が、「とにかく速い。スピードがすごくて追いつけない（苦笑）」と、そのスプリント能力に舌を巻いたのは有名な話だ。

最高時速33kmという圧倒的スピードを持ち、アジリティーを活かした緩急自在のドリブルで、センターフォワードに加えウインガーとしても圧巻のパフォーマンスを見せる。今季は負傷により不本意なシーズンを送ったが、その鬱憤をＷ杯で晴らすと誓っているはずだ。

スウェーデンは３月に行われた欧州プレーオフ決勝戦でポーランドと対戦し、欧州最優秀選手に輝いたことのあるロベルト・レバンドフスキ（37）をシャットアウト。３-２で勝利して見事、北中米行きの切符をつかみとった。プレーオフの２試合で４得点を挙げてノリに乗っているギョケレシュをはじめ、プレミアリーグ所属のプレーヤーが代表に８人選出。２大エース以外にも隙のない陣容が整っている。

日本の勝利は、どうやって強力アタッカー陣を封じ込むかにかかっている。

スウェーデンはギョケレシュにボールを集めて攻撃の起点とするため、３バックの中央を務める谷口彰悟（34）と身長188cmの伊藤洋輝を中心に空中戦で競り負けないこと、簡単に前を向かせないことが重要になるだろう。そのうえで遠藤や佐野海舟らがセカンドボールを奪取し、スウェーデンに攻撃のリズムを作らせないようにしたい。

攻撃では、組織的守備をかいくぐっての一撃が必要になる。オランダリーグ得点王に輝いた上田綺世（27）は得点パターンが豊富で、相手も対応に苦労するはず。互いにセンターフォワードをどう活かし、どう封じるかという高次元の駆け引きが予想される。

第３戦は、それまでの結果次第で試合の意味づけが変わるため予想は難しいが、真剣勝負となれば、お互いの攻撃陣を封じ合うロースコアの展開の中で、少ないチャンスを決め切る決定力が問われる試合になるだろう。「Ｗ杯優勝」を目指す日本の真価が問われる一戦になる。

『FRIDAY』2026年6月19日号より

取材・文：了戒美子(りょうかいよしこ)（スポーツジャーナリスト）