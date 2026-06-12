【日本代表応援特集】現地レポート！　森保ジャパンが「青き旋風」を巻き起こす！　ベスト８へ視界良好

最初の敵は環境

森保一監督（57）がしばしば口にする「想定外も想定内」。その言葉がズバリ当てはまるキャンプとなった。

Ｗ杯直前の合宿場所に選ばれたのはメキシコ・モンテレイ。チュニジアとの第２戦が行われる「エスタディオ・モンテレイ」は平均最高気温34℃という環境の下にある。暑熱対策が主な狙いだ。

この地でジャパンはいきなり「想定外」に遭遇した。グラウンドの芝生の状態が悪く、５日間で３回も練習場所を替えるハメになったのだ。しかもそのうち１つはホテルから40分以上かかる遠方のグラウンドだった。

天候も予想に反して涼しい日が続いた。３日目は雨が降っていたため26℃。４日目は30℃あったが、風が強く体感温度は低め。キャンプの最優先事項の「暑熱順化」は失敗したかに見えた。

しかし、トラブルの裏で″秘策″を用いた暑さ対策が進められていた。練習直後にアイスバスで身体を冷やすことが禁じられていたのだ。初日の練習を終えた後、伊東純也（33）がその内容を明かした。

「ホテルに帰ってからは入っても良いけど、練習終わってすぐ入るのは暑熱対策として良くないみたいです」

気温がどこまで上がるかはコントロールできないが、暑熱順化の取り組み方法はコントロールできる。スタッフの入念なリサーチが光った。

ただ、アイスバスを禁じて暑熱順化に成功しても、選手たちが高温よりも気にしていたのは実は湿度だった。上田綺世（27）が打ち明ける。

「暑さより湿度に合わせていく必要があると思います。たくさん汗をかけば脱水症状（に近い状態）になりますし、湿度が高いと呼吸がしづらく感じることもあります。多少は慣れましたが……」

モンテレイの６月の平均湿度は60％以上。その環境に先んじて触れられたことは、本番で間違いなくプラスに働くだろう。

ドローンとレジェンドＯＢ

トレーニングではＷ杯初戦でぶつかるオランダを想定したメニューは少なく、自分たちの攻撃・守備スタイルの再チェックに多くの時間が割かれていた。そんな確認作業を支えたのが、前回のカタールＷ杯から導入されているドローンだ。

戦術練習を振り返るときに、グラウンド上空からピッチ全体を撮影した映像を用いることがあるのだ。長谷部誠コーチ（42）が「限られた時間で、数多ある情報のなかからどれを選手たちに伝えるかに意識を割いている」と語るように、その一助となるのが、普段は見ることのできない上空から俯瞰（ふかん）した映像だ。守備のラインは揃っているか、攻撃時の選手同士の距離は適切か……。ミーティングでは大がかりな空撮映像を使って、細部の調整が行われていたようだ。

レジェンドＯＢたちによるサポートも手厚い。合宿４日目には、中村俊輔コーチ（47）によるフリーキック講習会が行われた。全体練習が終わった後、久保建英（25）や田中碧（27）ら５選手を集めてフリーキックを蹴らせ、直接指導したのだ。レジェンドの指導には緊張感が漂い、「あんまり下手クソだと、（宿舎に戻ってビデオを見直した俊輔さんから）またダメ出しされるのでは」と田中は苦笑い。

前キャプテン・吉田麻也（37）は５月末に日本で行われた合宿の間だけの参加予定だったが、メキシコの地で再合流。

「食事のときなどは一番コミュニケーションを取れますから」

と胸を張った。所属するアメリカの『ロサンゼルス・ギャラクシー』での経験を活かし、アメリカの気候やスタジアムの特徴をさっそくアドバイス。Ｗ杯３大会出場の経験を活かした″気持ちの整え方″も伝えたという。

技術面にメンタル面と、ワールドクラスのＯＢから直接指導を受けられたことは、選手にとって財産となったに違いない。

6月12日発売の『FRIDAY 6月26・7月3日合併号』と、有料版『FRIDAY GOLD』では、日本代表の″勝負メシ″や、久保建英、中村敬斗らキーマンたちがオフに見せた素顔を、秘蔵写真とともに掲載している。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

取材・文：ミムラユウスケ（スポーツライター）