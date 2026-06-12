【経済ニュースの核心】

外国人の不動産取得規制「見送り」でも残る課題 不透明な取引の追跡を困難にする法務省の愚策

ソフトバンクグループ（SBG）は、フランスに最大750億ユーロ（約14兆円）を投じ、人工知能（AI）向けの巨大データセンターを建設すると発表した。SBGはデータセンター事業へと事業分野を拡大、同時に「規模の経済」を追求し、他社を寄せ付けないように事業展開している。

SBGの株価は6月2日に年初来安値から約3倍の高値を付け、時価総額は一時トヨタ自動車を上回り国内企業トップに立った。半導体のキオクシアHDも一時、トヨタ自動車の時価総額を超えた。投資家は、自動車よりも、半導体やデータセンターなど「規模の経済」「市場シェア」を考慮した新産業を評価した。

実際、世界の自動車産業の勢力図は変化している。2025年の中国メーカーの世界販売台数は前年比約17％増の約2700万台に達し、初めて日本勢の約2500万台を抜き国別で世界首位となった。中国国内市場を含めた総販売台数は3440万台（前年比9.4％増）と「規模の経済」である。

自動車、半導体、データセンターとも「規模の経済」が強く働く業界である。

スペースX（イーロン・マスクCEO）は6月12日に米ナスダックへ上場する。スペースXの事業も「規模の経済」であり、投資家は同社株を購入するため、手持ちの銘柄を売却、この「換金売り」で、先週はNYダウ、そして今週は日経平均株価が急落したようだ。

家電量販店最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンは、6月5日に経営統合に関する基本合意書を締結した。持ち株会社を設立し、2社を傘下に置く。27年10月1日の統合を目指す。売上高は単純合算で2兆5000億円規模、店舗数約1万店の圧倒的な家電量販の誕生である。両社は「規模の経済」メリットを生かし、家電以外の事業も共同仕入れなどにより調達コストを削減、競争力のあるプライベートブランド開発にも取り組むもよう。

サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相は6月4日、ロシアのノバク副首相と会談し、OPEC加盟国と非加盟産油国でつくる「OPECプラス」の中核を成す両国の結束をアピールした。サウジアラビアなど産油国は、イランと軍事面でも親密なロシアとの結束を重視するのは「規模の経済」が必要だからだろう。

「規模の経済」を生かして世界展開した日本の自動車産業。この巨大な雇用吸収力のある自動車に代わる産業はどこか。

雇用吸収力のある「規模の経済」の観点からすれば、観光、介護、IT産業が超高齢社会の経済成長の柱だろう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）