◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組 メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

開催国メキシコを開幕戦勝利に導いたハビエル・アギーレ監督は、かつて日本代表監督に就任したが、過去の八百長疑惑により、就任わずか１９５日で解任された経験を持つ指揮官だ。

２０１４年ブラジルＷ杯で１次リーグ敗退に終わった日本代表。イタリア出身のザッケローニ監督の後任として、白羽の矢が立ったのがメキシコ出身のアギーレ氏だった。

現役時代は、自国開催の１９８６年Ｗ杯に出場して８強進出。引退後は９５年からメキシコ国内で監督を務め、２００１年に同国代表監督。０２年日韓Ｗ杯で１６強入りに導く。その後、Ａマドリード（スペイン）などの監督を経て、０９年、再びメキシコ代表監督に就任し、１０年南アフリカＷ杯でも１６強入り。２０１４年５月まではエスパニョール（スペイン）の監督を務めていた。

日本サッカー協会（ＪＦＡ）は、ザッケローニ監督が築いた攻撃的サッカーに加え、アギーレ氏による守備力の向上を期待した。献身的な守備からの攻撃を基本に、スペインリーグで恵まれない戦力の複数クラブを１部残留に導いた手腕と実績が評価された形だ。

７月２４日に就任が決まり、その後の会見でアギーレ監督は「たくさん走る。いいプレーをする。勝利する」とシンプルな哲学を語り「とにかくロシアを目指して頑張りたい」と２０１８年ロシアＷ杯出場を目標に掲げた。

メキシコ人らしい明るさと、練習に対する厳しい姿勢はメリハリがあり、選手にも好評だったが、状況は一変する。９月に入り、スペイン１部サラゴサ監督時代の２０１１年５月２１日のリーグ最終節レバンテ戦（２〇１）について、八百長の疑いがあるとして、スペイン検察庁の反汚職局が調査を行うことを発表。ＪＦＡ内部も揺れたが、本人が「まったくそういうことはしていない。一切していない」と完全否定したこともあり、静観する姿勢を取った。

だが、１２月になるとスペイン検察庁反汚職課検事が裁判所に告発したことで再び、周囲は騒がしくなった。「（選手、指導者として）プロサッカーに関わった３９年の中で汚点は全くない。１０００試合の中で悪いことをした要素はない。信じてください」とアギーレ監督は潔白を主張したが、ＪＦＡ内部では続投を疑問視する声も出始めた。雑音の中、チームはアギーレ体制で１５年１月、アジア杯に挑んだが、まさかの８強止まりに終わった。

その後、告発が受理されたことを受け、ＪＦＡが動いた。真相究明には長期戦が予想されるため、日本代表の監督を継続することが難しいと判断。２０１５年２月３日、当時の大仁会長が解任を発表した。就任決定日から、わずか１９５日。日本サッカー史に残る衝撃的な解任劇だった。アギーレ氏は「日本で仕事ができたことはとても幸せでした。日本のサポーターの皆さまの応援に感謝しています。日本代表チームの将来に幸運を祈っています」とコメントを発表して退任した。

その後はＵＡＥ、スペインのクラブなどで指導を続けた。八百長疑惑に関しては２０１９年１２月に無罪に。手腕への評価は高く昨年７月、満を持して、自国開催となる北中米Ｗ杯に出場する母国メキシコ代表監督に３度目の就任。この日、南アフリカを破り、開幕戦勝利を飾った。