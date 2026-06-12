演歌歌手北島三郎（89）が11日、都内で開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で特別功労賞を贈られた。62年のデビュー以来、64年にわたって演歌・歌謡曲の世界をリードしたことが評価された。

会場に「サブちゃん」コールが響く中、ステージに車いすで登場。トロフィーを受け取ると「重いですね。こんな立派なのをありがとうございます」と感謝。「歌の道を歩き続けて90歳になります。道は1本。ひと筋です。こんな賞までいただいてありがとうございます」と感激し「うれしい〜」と吐露した。

イベントの最後では北島の大ヒット曲「まつり」を出演者30人以上と大合唱。北島は手で膝をたたいてリズムを取りながら、何度も声を張り上げた。

昨年9月には「年齢を重ねると『年を取る』のではなく『捨てていくんです』。100歳になっても歌っていたい」と生涯現役を誓っていた。芸能界のレジェンドは10月に90歳の卒寿を迎える。

また、最優秀楽曲賞は昭和歌謡グループ、SHOW−WA＆MATSURIの「僕らの口笛」が選ばれた。プレゼンターは堺正章が務めた。【松本久】