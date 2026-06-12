電波も電気もない秘湯「ランプの宿　青荷温泉」を夏・秋・冬と訪ねた話【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

豪雪地帯、青森・黒石市の山奥に位置する秘湯の一軒宿を訪れた。



電気や電波が通っておらず、夜はランプの淡い光が周囲を優しく照らし、旅情を誘う。





雪に埋もれた外観とランプの点る玄関

特に気に入っているのは総木造の「健六の湯」。大きな窓からは、新緑・紅葉・雪景色など、季節によって異なる景色が楽しめる。色々な色の健六の湯が見たくてこれまでに3回訪れている。冬に訪れた際は、好きすぎて一泊のうちに4時間ほど入っていた。ここで一人静かに温泉に入ったことは、きっと忘れないだろう。

■外観

真冬は専用のバスに乗って宿へ向かう。宿へ続く一本道は、バスの車高ほどまで、雪が積もっていた。

■玄関

玄関。灯油ランプがぶら下がる姿に、「着いたぞ！」とテンション上がること間違いなし。

静かな客室といろりのある食堂

■客室

宿泊したお部屋。

窓の外は冬だった。ストーブを焚き、灯油ランプの下で、今晩はここで人生を考える。

お部屋でお茶を飲む。携帯の電波や強い光がないので、疲弊しがちな現代人の心を深く癒してくれる。

■食堂

いわな。白ごはんと郷土料理「けの汁」はおかわり自由だった。野菜たっぷりでおいしかった。

夏・秋・冬の「健六の湯」

■夏

夏の窓から見える緑。この時は日帰り入浴での訪問。他の露天風呂などにも一緒に入浴可能だ。

■秋

紅葉の時期。なんだこの幸せ空間は…。平日の疲れがほぐれ、幸福度が爆上がりしていく…。

■夜

夜、一人静かに身を沈めた。

■冬

真冬の雪見風呂。感動して目が潤んだ。春の緑、秋の橙、夜の黒、冬の白、4色とも素敵だ。

（了）