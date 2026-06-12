米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が、タイガースのエース、タリク・スクバルが6月13日のガーディアンズ戦に復帰、先発することについて報じている。A.J.ヒンチ監督が発表した。

スクバルの早期復帰は驚異的。タイガースは5月初め、エース左腕が肘の遊離体を除去するため関節鏡手術を受けると発表していた。その手術から、まだ5週間も経っていない。にもかかわらず、スクバルはすでにリハビリ登板を1度こなし、タイガース傘下ハイAで5回無失点、被安打2、6奪三振の好投を見せている。スクバルが受けたのは、「ナノニードル（NanoNeedle）」と呼ばれる新しい実験的な関節鏡手術。今回の驚くほど早いメジャー復帰によって、この術式は今後さらに注目を集め、普及していく可能性がある。

ドジャースのブレーク・スネルもスクバルの約1週間半後に同じ手術を受けており、同様に早いペースで復帰へ向かっている。スネルは手術から3週間も経たないうちに、すでに投球プログラムを開始していた。

故障者続出に苦しんできたタイガースにとって、エースの復帰は良いニュース。直近8試合で6勝を挙げ、まだ借金12という苦しい状況ではあるものの、ア・リーグ全体の競争が低調なこともあり、ワイルドカード圏内までは5.5ゲーム差にとどまっている。

タイガースは今週末にクリーブランドでガーディアンズと3連戦を戦い、その後、不振のアストロズとのシリーズを挟んで、来週には本拠地でホワイトソックスとの3連戦を迎える。差を詰める現実的なチャンスが訪れている。