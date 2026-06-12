子犬を迎えた日の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で220万回再生を突破し、「幸せを掴んだね」「可愛すぎて大変」「ホッとしたんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お迎え直後の『小さな赤ちゃん犬』→車で帰っていたら、お膝の上で…とんでもなく尊い光景】

緊張していた子犬が…

YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」の投稿主さんが紹介したのは、柴犬『ノン』くんとの出会いのエピソードです。

ノンくんが投稿主さんの家族になったのは、生後60日頃のことでした。お迎え当日、初めての車に乗って新しいお家へ向かうことに。まだ小さな赤ちゃん犬だったノンくんは、投稿主さんの膝の上にちょこんと座りながら俯き加減に。慣れない環境に少し緊張しているようで、どこか不安そうな表情も見せていたそうです。

しかし、優しく撫でてもらいながら車に揺られているうちに、少しずつ安心してきた様子。やがて体の力が抜けると、そのまま投稿主さんの膝の上でスヤスヤと眠り始めました。無防備な寝顔はあまりにも愛らしく、まるで「この人なら大丈夫」と信頼を寄せているかのよう。新しい家族との絆が生まれた瞬間を感じさせる、尊さ満点の光景だったのでした。

愛おしい現在の姿も

現在のノンくんには、ピーちゃんという頼もしい同居犬もいるそうです。ふたりで仲良く過ごしながら、にぎやかな毎日を送っています。

しかし成長した今でも、ノンくんは変わらぬ甘えん坊。投稿主さんに抱っこされるのが大好きで、そのまま腕の中で眠ってしまうこともあるのだとか。

そんなノンくんとのドライブも投稿主さんの楽しみのひとつ。助手席に乗せて一緒に景色を眺めながら出かける時間は、かけがえのない癒しのひとときになっているそうです。

この投稿には、「たくさん甘えて幸せになるんだよ」「一瞬一瞬が記念になりますよね」「幸せな犬生を送ってね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」には、他にもノンくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。