下馬評は“過去イチ” 米英大手紙が森保ジャパンの史上初の8強を断言する「根拠」とは？「もはやGL突破を『成功』とみなす段階は過ぎた」【W杯】
ヨーロッパのトップリーグで主力級の活躍を続けるタレントを揃える今大会の日本(C)Getty Images
大会の「ダークホース」に予想された日本
歴史的な大会となるか。現地時間6月14日にオランダ代表との北中米ワールドカップ（W杯）の初戦を迎える日本代表への国際的な期待感が高まっている。
【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像
グループリーグで対峙する3か国は、オランダに加え、チュニジア代表、スウェーデン代表とW杯の常連国ばかり。森保一監督が率いる日本にとって一筋縄ではいかない相手が並ぶ。
しかし、今大会の日本は自信に満ちている。4年前のカタール・ワールドカップ（W杯）から始まった第2次政権で、森保監督は「凡事徹底」の意識を徹底統一。今大会に向けてチームは5月に「不動エース」だった三笘薫が左足のハムストリングを痛めて戦線離脱を余儀なくされるアクシデントに見舞われたが、厳選された26名は「総合力で勝っていく」（森保監督談）ための精鋭たち。世界でも有数の成熟度を誇る組織力で、史上初のベスト8超えを狙う。
もっとも、サムライブルーに対する下馬評は“過去イチ”と言っていいほどに高い。やはり昨年10月にブラジル代表、さらに今年3月にはイングランド代表と、列強国を相次いで破った影響から、日本に対する見方は劇的に変化している。
英紙『The Guardian』は、「どのワールドカップにもダークホースが盛り上げ役に必要だ。誰も予想していなかったチームが、大方の予測を覆し、時に決勝に進出したチームよりも鮮烈な印象を残す」と、毎大会のように強烈なインパクトを残すチームが出てくると指摘。その候補に日本をリストアップした。
日本について「彼らは決勝トーナメントに勝ち上がる度にベスト16で苦戦を強いられてきた」と回想する同紙だが、「だが、同時に着実に前進もしている」と強調。森保ジャパンが歴史をこじ開ける可能性を記した。
「おそらく、これまでの日本との最も大きな違いは、チームが何か特別なことを成し遂げられるという確固たる信念を持っていることだろう。『ワールドカップ優勝を目指している』と言い切っているモリヤス監督の発言は、決して楽観主義的で、根拠のないものではない。
日本は前回のワールドカップでドイツとスペインを破り、過去12か月間ではイングランドとブラジルも破っている。しかも、内容はほぼ完ぺき。彼らのハイテンポなプレー、容赦ないプレッシング、そしてチームワークは、未知なる世界へと飛び立つ可能性を秘めている」
森保ジャパンの面々はすでにアメリカのナッシュビルでのトレーニングを重ねている(C)Getty Images
米メディアが分析した森保ジャパンの「弱点」
日本の躍進を予測するのは、“サッカーの母国”だけではない。今大会のホスト国の一つであるアメリカの大手紙も、サムライたちが旋風を巻き起こすと断言する。
ニューヨークに拠点を構える大手大衆紙『New York Post』は、「グループFを突破する筆頭はオランダだが、日本はオランダを油断させない」と指摘。森保ジャパンがラウンド・オブ32に進出可能性を当てるオッズが「＋250」と比較的に手堅いものであると強調した。
「彼らは強豪国を互角以上の力で打ち破るチームとしての評判を確立している。1998年のフランス大会で初出場を決めて以来、いまや『ワールドカップの常連』となった日本は、どの国にとっても決して楽に倒せる相手ではなくなった。日本はもはやグループリーグ突破を『成功』とみなす段階は過ぎた。ベスト8以上という現実的な目標を達成するには、決勝トーナメントで2勝する必要がある」
また、久保建英や堂安律、冨安健洋、鈴木彩艶など攻守にタレントを揃える日本のスカッドを「質の高い選手が揃った層の厚さを誇るチーム」と伝えた同紙は、こうも記している。
「今の日本は、観ていて楽しく、速く、そして効果的だ。必要に応じてローブロックに切り替えることもできるが、ハイプレスと素早いボール回しを何よりも好む。素早くトランジションし、自分たちよりも格上と考えられるチームに対しては、致命的なカウンターアタックを仕掛けることができる。組織力の備わっている彼らの唯一気になる点を挙げるとすれば、空中戦で優位に立てるフィジカルの強い相手に対しては脆弱であることだ」
4年前のカタール大会で、クロアチア代表にPK戦の末に敗れ、悔し涙を流したメンバーも多くいる今大会で、雪辱を果たせるか。いずれにしても、サッカー界で声価を高めている日本への国際的な警戒と関心は強まっているだけに、彼らの一挙手一投足から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]