元サッカー日本代表の巻誠一郎さんは、現役時代、献身的なプレーでファンの感情を揺さぶってきました。2006年にはドイツで開催されたW杯にも出場していますが、メンバー発表の記者会見では最後に名前を呼ばれるサプライズ選出も。間もなく開幕するサッカーW杯を前に、巻さんが当時の心境や北中米大会の見所を語ってくれました。

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2006年のサプライズ選出「実感もないままに」

日本代表としても活躍した巻誠一郎さんの現在

── 巻さんは2006年ワールドカップ（W杯）に出場されていますが、2019年に現役を引退された後はＷ杯やサッカー日本代表の試合をどのようにご覧になっていますか。

巻さん：実は日本代表やＷ杯のメンバーに選出されるまで、あまり興味がなかったというか…真剣に見たことがなかったんです。どちらも自分には遠い存在だと思っていたので。でも代表入りして以降は真剣に試合を見るようになりましたし、現役を引退した後も注目していますね。

── 初めて代表に選ばれたのはＷ杯前年の2005年東アジア選手権でした。

巻さん：その前年まで僕は所属していたチーム（ジェフユナイテッド市原・千葉）でもレギュラーでは試合に出場できていないような状況だったので、当時はとにかくチームで試合に出ることに必死でした。だから代表を身近には感じていなかったんです。初めて選ばれたときはもちろん嬉しかったですけど、あまりにも突然すぎたので、最初は実感がなかったですね。

── 代表の合宿に参加されたときは緊張されましたか。

巻さん：最初は海外のクラブでプレーする選手たちが不在で、普段対戦しているJリーグの選手たちばかりだったんです。しかも同世代の選手が多かったので、とくに緊張することはありませんでした。練習も、所属していてチームの監督だったイビチャ・オシムさんのきついメニューをまいにちこなし、常にプレッシャーと対峙していたので、代表でも必要以上に気を張ることなく自然に取り組めていたと思います。

── 翌2006年には、メンバー入りが厳しいともいわれるなかで、W杯のメンバーにサプライズ選出されました。メンバー発表の記者会見で「柳沢、玉田、巻」とジーコ監督が最後に名前を読み上げた際には、会見上からも驚きの声があがりました。当時はどんなお気持ちでしたか。

巻さん：正直、自分は選ばれないだろうと思っていたんですよ。だから（監督の）ジーコさんに呼ばれたときはびっくりしました。自分にとって初めての大舞台でしたが、中田英寿さんや中村俊輔さん、小野伸二さんといった海外組の選手と一緒にプレーをするのは初めてのこと。当時は実感を得る間もないまま、時間だけが過ぎていったような気がします。

ただ、Ｗ杯までは時間が限られていたので、とにかく自分自身のことや自分のプレーをたくさん知ってもらうために、積極的にコミュニケーションを取ることは心がけていました。

ブラジル戦の敗退で「間違いなく意識が変わった」

── ドイツで開催されたそのＷ杯では、残念ながら日本はグループステージで敗退。最後のブラジル戦で巻さんはスタメンとして試合に初出場されました。試合の結果によっては決勝トーナメント進出の可能性も残されていた状況でしたが、当日はどのような気持ちで試合を迎えていたのでしょうか。

巻さん：メンバーに選ばれ現地入りしたものの、グループステージの第1、2戦目はウォーミングアップすらすることなく、試合出場のチャンスはありませんでした。そういった状況のなかで迎えた第3戦目のブラジル戦も、実は試合に出ることが決まったのはギリギリのタイミングだったんです。

「せっかくドイツまで来たんだし、Ｗ杯の舞台で何もしないで終わらせず積極的にチャレンジしよう」とワクワクしながら、「この舞台で自分には何ができるんだろう」と冷静に自分に問いかけながら、ピッチに向かった記憶があります。

── 人生初の大舞台とおっしゃっていましたが当然、プレッシャーも感じられていたと思います。Ｗ杯前後は眠れない夜もあったのでしょうか。

巻さん：試合に出られるチャンスが限られていたので、割と毎日リラックスしながらも、いい緊張感を持って過ごせていたんです。もちろん試合に出たいという気持ちは強かったですけど、程よい緊張感が保てていたと思います。試合前にミーティングがあるのですが、その少し前に監督に呼ばれて「スタメンいけるか？」と告げられました。

── サッカー王国と呼ばれるブラジルとの対戦に特別な思いはありましたか。

巻さん：当時、世界最高のチームのひとつと言われていたブラジルとの対戦は楽しみでしたね。自分の力がどれぐらい通用するのかを試してみたかった。チームとしてはもう負けられない状況だったので、自分の力を試しながらも勝ってやろうという気概を持って臨んでいました。

ブラジルはほぼ決勝トーナメント進出を確実なものにしていたので、前半の途中まではおそらく本気ではなかったと思います。だから僕たちは「意外とできるんじゃない？」という手応えを感じていたのですが、そこからブラジルが少しずつギアを上げていって。徐々にボールに触れなくなり、立て続けに得点されてしまいました。本気になったブラジルは手が付けられなかったですね。

そういったメリハリも含めて、「これが世界レベルなんだ」というものを見せつけられましたし、大きな差も感じました。ただ、「もう一度、この大舞台でチャレンジできるよう、4年間頑張ろう」という思いにさせてくれたこの試合は、間違いなく自分の意識が変わった瞬間でした。

今にもつながる恩師・オシム監督の教え

現在は自身が運営するスクールで子どもたちにサッカーも教えている巻さん

── Ｗ杯や代表での経験はもちろんですが、巻さんにとっては所属チームの監督、オシムさんの存在が大きかったと聞いています。彼の教えが今にもつながっている部分はありますか。

巻さん：オシムさんがいなければ、僕は間違いなくプロになって3年以内にクビになっていたと思います。本当にいろんなことを吸収させていただきましたが、一番の学びは、普段のトレーニングから試合をイメージして全力でプレーすることですね。

日本の選手は練習前早く来てストレッチをしたり、シュートなど居残り練習をするなど、すごく勤勉で長い時間トレーニングをするんです。でもオシムさんはそれをすごく嫌っていて、与えられた時間のなかでベスト尽くすことを常に求めていました。だから当時は1回の練習が終わると心も頭もクタっとなって余力がないくらい全力をぶつけていたんです。

引退後、目の前のことに全力で向き合うことができているのは、そのころのトレーニングでの感覚が植え付けつけられているからこそ。与えられた時間、環境、仕事のなかで持っている力を100％出せているのは、オシムさんの指導もとでプレーしたからこそですね。

W杯北中米大会、元日本代表の注目は

── まもなくＷ杯北中米大会が開幕します。現在の日本代表をどのように見ていますか。

巻さん：僕が代表でプレーしていた当時の日本代表は、グループステージを突破したら及第点を与えられるレベルでしたが、今はベスト4や優勝を狙えるほどの力がありますし、フィジカル的にもメンタル的にも非常に高いレベルにあると感じますね。

── 周囲からの期待値も高いなか、これまで以上の結果を出すためにポイントになるのはどんなことになるでしょうか。

巻さん：現在の日本代表に名を連ねている選手は、チャンピオンズリーグや、世界のトップリーグでレギュラーとして活躍している選手がほとんどです。周りからのプレッシャーや外国人に対するコンプレックスはほとんどないといっていいと思います。それに、日本の選手は苦しいときや困ったときに、それを察することができる細かやさも兼ね備えていますから、Ｗ杯でも最大の武器になるんじゃないかなと思いますね。

── 普段サッカーを見なくてもＷ杯には興味があるという人も多いと思います。どういう点に注目するとよりＷ杯を楽しめるでしょうか。

巻さん：スーパープレーに一喜一憂するのもいいですし、勝敗にフォーカスをあてるのもいいですし、たとえば「この人イケメンだな」とか「この人はいつも面白い発言をするな」と選手に興味を持ったり、人それぞれで楽しみ方は違っていいと思います。入り口はどんな形であれ、それがサッカー、選手への関心に広がっていくと思いますから。固定観念にとらわれずにまずは試合を見てもらって、自分なりの楽しみ方を少しずつ見つけ、増やしていければ最高だと思います。

── 巻さんがこのＷ杯で楽しみにされていることはどんなことでしょうか。

巻さん：僕はＷ杯後に主力でプレーするようになったんですが、そこでプレッシャーや責任感を嫌というほど思い知らされてきただけに、日本代表の躍進には期待したいですね。シンプルに応援することももちろんですが、海外の様々なスタイルのサッカーに対して日本代表がどのように対応していくのかにも注目したいです。

取材・文：石井宏美 写真：巻誠一郎