俳優の山村紅葉さん（65）が11日、小説家デビュー作『祇園の秘密 血のすり替え』出版記念取材会に登場。去年公開された映画『国宝』に影響を受け、小説家デビュー作となる出版本のテーマを決めたことを明かしました。

『祇園の秘密 血のすり替え』は、京都の花街と歌舞伎界という2つの伝統文化に、“家” “血” “才能”を巡る人間ドラマを描いた作品。

物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。伝統を守るための決断が、やがて次の世代に思いもよらぬ影響を及ぼしていきます。京都という土地を舞台に、伝統芸能を継ぐものならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望と葛藤が交錯する作品だということです。

2時間ドラマなどで長年活躍し、“サスペンスの女王”の異名を持つ山村さん。母親は、“ミステリーの女王”と称された作家の山村美紗さんです。今回出版する『祇園の秘密 血のすり替え』にて、母親が亡くなった65歳での小説家デビューとなりました。

山村さんは、去年公開された映画『国宝』が今回のデビュー作のテーマに影響しているそうで「母のおうちに歌舞伎役者さんも結構遊びに来ていらっしゃって小さい頃からなじんでいましたし、歌舞伎も大好きで見てたので、“あれ？ これ私も書けたかな？”」と感じたという山村さん。

そこで、20歳の時に母・美紗さんと訪れたお茶屋での舞妓さんの踊りや一緒にしたというゲームを回想し、「この世界もやっぱり日本固有の伝統芸能だし、みんなが知っているわけじゃないし、母も置屋さんとかお茶屋さんのおかみさんとかと仲良くなっていて、色んな裏の事情も聞いていたのを知っていたし、やっぱりそれぞれすごく華やかな世界だけど、その中には葛藤や苦しみもあるっていうことを自分なりに感じていたので、これをちょっと融合させて書いてみたら面白いかなと思って」と、今回のテーマに決めたきっかけを語りました。

また、“美紗さんが実際にこの小説を読まれたら、どういうふうにおっしゃると思いますか”と聞かれた山村さんは「まず、けなすところから始まるので。出版とかを隠さないといけないと思って」と回答。

さらに、「多分最初は隠してこっそりしておこうと思って。（美紗さんは）テレビとかすごく見るので、スポーツ新聞とか大好きなので、見るからきっとバレてとりあえず怒られていたんだろうなと思います」と、笑顔で話しました。

そして、美紗さんを思い浮かべながら「（美紗さんは）“こんな下手くそなのを出さないでよ！”って。“恥ずかしいからちゃんと見せたら直してあげたのに”ってきっと言うと思います」と語りました。