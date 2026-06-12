ほぼ丸見え…LE SSERAFIM・ユンジン、“スケスケ衣装”で視線独占「失神する」「うわああ」
LE SSERAFIMのユンジンが、大胆な衣装で視線を集めた。
ユンジンは6月11日、自身のインスタグラムを更新し、「ibm（not ibs）」というコメントとともに写真を投稿した。
公開された写真は、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』の撮影オフショットだ。
写真のユンジンは、シアー素材の黒い長袖トップスに、シルバーのチェーンベルトがアクセントになったスカートを着用している。特に透け感のあるトップスからは、引き締まったウエストラインとアンダーウェアが覗き、ヘルシーでありながらも大人の色気漂う雰囲気で目を引く。
この投稿を見たファンからは、「耐えられない」「失神しそう」「可愛すぎる」「うわああ」といった熱い反応が寄せられた。
なお、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるスペシャルコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』は、6月12日13時に音源リリースされる。
◇ホ・ユンジン プロフィール
2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。