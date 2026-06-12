【修羅場】彼女持ちの先輩と付きあっている友だち。それを知った主人公は“ある発言”を...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。同じアルバイト先で働く大切な友人。しかし、ある休日、街で偶然見かけた彼女の隣にいたのは、なんと“彼女持ち”の先輩でした――。信頼していた相手の裏切りと、価値観の違いによって崩れていく人間関係を描いたお話です。

私は飲食店でアルバイトをしており、同僚の友人とは、公私ともに仲の良い関係でした。仕事終わりに食事へ行ったり、休日に遊んだりと、なんでも話せる大切な存在だったのです。

バイト先には、みんなから慕われている頼れる先輩もいました。彼には長年付きあっている彼女がいると有名で、私たちも「本当にやさしい人だよね」と話していたほどです。

しかし、ある頃から友人の様子が少しずつ変わり始めました。

急にシフトを変更するようになったり、スマホを隠すように見たり――。どこか落ち着かない雰囲気に、私は密かに違和感を抱いていました。

理由を聞いても、彼女は「最近ちょっと忙しくて」とはぐらかすばかり。少し気になりながらも、私はそれ以上踏み込むことができませんでした。