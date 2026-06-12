【修羅場】彼女持ちの先輩と付きあっている友だち。それを知った主人公は“ある発言”を...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。同じアルバイト先で働く大切な友人。しかし、ある休日、街で偶然見かけた彼女の隣にいたのは、なんと“彼女持ち”の先輩でした――。信頼していた相手の裏切りと、価値観の違いによって崩れていく人間関係を描いたお話です。
平和だったアルバイト生活に現れた違和感
私は飲食店でアルバイトをしており、同僚の友人とは、公私ともに仲の良い関係でした。仕事終わりに食事へ行ったり、休日に遊んだりと、なんでも話せる大切な存在だったのです。
バイト先には、みんなから慕われている頼れる先輩もいました。彼には長年付きあっている彼女がいると有名で、私たちも「本当にやさしい人だよね」と話していたほどです。
しかし、ある頃から友人の様子が少しずつ変わり始めました。
急にシフトを変更するようになったり、スマホを隠すように見たり――。どこか落ち着かない雰囲気に、私は密かに違和感を抱いていました。
理由を聞いても、彼女は「最近ちょっと忙しくて」とはぐらかすばかり。少し気になりながらも、私はそれ以上踏み込むことができませんでした。
休日に目撃した“信じられない光景”
そんなモヤモヤを抱えていたある休日。私は買い物のため、街へ出かけていました。
すると前方に、見覚えのある後ろ姿を見つけたのです。仲の良い友人でした。
声をかけようと近づいた瞬間、私は思わず足を止めました。彼女の隣には、あの“彼女持ち”の先輩がいたのです。
しかも、2人は腕を組み、恋人同士のように親しげに歩いていました。あまりにも衝撃的な光景に、私は一瞬言葉を失いました。
「どうして…？先輩には彼女がいるはずなのに…」
頭のなかが真っ白になり、胸がざわつきます。
楽しそうに笑いあう2人に、私は結局声をかけることができませんでした。ただその場を離れ、動揺したまま帰宅することしかできなかったのです。
衝撃の光景を目にしてしまった主人公。この後、真相を突き止めることはできるのでしょうか...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部