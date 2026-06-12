『岸みゆ セカンド写真集（仮）』（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

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　身長が145センチと小柄ながら、“トランジスタグラマー”なスタイルを武器にグラビアシーンで確かな存在感を放っている、元#ババババンビの岸みゆの2nd写真集（タイトル未定）が、7月16日に発売されることが決定。このほど、新たな先行カットが公開された。

【別カット】アイドルとしてのイメージ超え圧巻ボディを披露した岸みゆ

　今作では、自身初となる海外ロケをインドネシア・バリ島で実施。これまでの“アイドル・岸みゆ”のイメージを超えた新たな一面を披露している。

　今回解禁されたのは、ヴィラの室内で撮影されたランジェリーカットをはじめ、“過去最大級の露出”に挑戦した写真など全4点。大胆な表現の中にも、岸の持つ透明感や繊細な魅力が映し出されており、一人の女性としての成長や覚悟を感じさせる内容となっている。

　写真集は、3月にアイドルグループ・#ババババンビでの活動を終え、新たなスタートを切った岸の現在地を収めた1冊。バリ島の自然やリゾートを舞台に、これまで見せてこなかった表情や姿を収録している。

　また、発売記念イベントを7月19日に東京・HMVエソラ池袋で開催することも決定。6月11日午後7時から参加券の発券受付がスタートする。

　岸は埼玉県出身。身長145センチ。現在は舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』への出演を控えるほか、十味、姫野ひなのとともにガールズユニット「SPG（Small Powerful Girls）」でも活動している。