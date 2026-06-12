“トランジスタグラマー”岸みゆ、2nd写真集で新境地 “過去最大級の露出”新たな大胆カットが解禁
身長が145センチと小柄ながら、“トランジスタグラマー”なスタイルを武器にグラビアシーンで確かな存在感を放っている、元#ババババンビの岸みゆの2nd写真集（タイトル未定）が、7月16日に発売されることが決定。このほど、新たな先行カットが公開された。
【別カット】アイドルとしてのイメージ超え圧巻ボディを披露した岸みゆ
今作では、自身初となる海外ロケをインドネシア・バリ島で実施。これまでの“アイドル・岸みゆ”のイメージを超えた新たな一面を披露している。
今回解禁されたのは、ヴィラの室内で撮影されたランジェリーカットをはじめ、“過去最大級の露出”に挑戦した写真など全4点。大胆な表現の中にも、岸の持つ透明感や繊細な魅力が映し出されており、一人の女性としての成長や覚悟を感じさせる内容となっている。
写真集は、3月にアイドルグループ・#ババババンビでの活動を終え、新たなスタートを切った岸の現在地を収めた1冊。バリ島の自然やリゾートを舞台に、これまで見せてこなかった表情や姿を収録している。
また、発売記念イベントを7月19日に東京・HMVエソラ池袋で開催することも決定。6月11日午後7時から参加券の発券受付がスタートする。
岸は埼玉県出身。身長145センチ。現在は舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』への出演を控えるほか、十味、姫野ひなのとともにガールズユニット「SPG（Small Powerful Girls）」でも活動している。
【別カット】アイドルとしてのイメージ超え圧巻ボディを披露した岸みゆ
今作では、自身初となる海外ロケをインドネシア・バリ島で実施。これまでの“アイドル・岸みゆ”のイメージを超えた新たな一面を披露している。
写真集は、3月にアイドルグループ・#ババババンビでの活動を終え、新たなスタートを切った岸の現在地を収めた1冊。バリ島の自然やリゾートを舞台に、これまで見せてこなかった表情や姿を収録している。
また、発売記念イベントを7月19日に東京・HMVエソラ池袋で開催することも決定。6月11日午後7時から参加券の発券受付がスタートする。
岸は埼玉県出身。身長145センチ。現在は舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』への出演を控えるほか、十味、姫野ひなのとともにガールズユニット「SPG（Small Powerful Girls）」でも活動している。