「カオス過ぎる」「びっくりだ」レッド、レッド、またレッド！ 開幕戦はファン騒然の大荒れゲームに「退場多すぎてこの先不安」【北中米W杯】
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開催国メキシコ対南アフリカの開幕戦は、メキシコが２−０で勝利した。
ただ、話題となったのはスコアだけではない。開幕戦から一発退場者が３人も出る異例の展開となった。
試合は９分、フリアン・キニョネスのゴールでメキシコが先制。前半は１−０で終了し、後半に入るとゲームが大きく動く。
49分、メキシコが最終ラインから丁寧につないだ攻撃で、ブライアン・グティエレスが浮き球のスルーパスに反応して抜け出す。すると南アフリカのヤヤ・シトレがペナルティエリア手前で後方から倒してしまい、決定的得点機会阻止で一発退場となった。
数的優位を得たメキシコは67分、ラウール・ヒメネスが追加点を奪い２−０とする。それでも退場劇は終わらない。
83分には南アフリカのテンバ・ズワネが相手選手の顔を左手で叩いてしまい、主審はVARチェックの末にレッドカードを提示。南アフリカは９人での戦いを強いられた。
さらに90＋２分、今度はメキシコ側に退場者が出る。突破を図った南アフリカのクリソ・ムダウを、DFセサル・モンテスが足をかけて倒し、一発退場となった。
開幕戦から計３枚のレッドカードが提示される荒れた展開に。これにはSNS上でも驚きの声が続出。「カオス過ぎる」「一発退場出すぎ」「退場多すぎてこの先不安」「珍しい試合に」「開幕戦では史上初？」「予想外すぎた」「開幕戦 荒れすぎやろ笑」「びっくりだ」といった声が上がった。
大会の幕開けを飾る一戦は、大荒れのゲームとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕戦から３枚のレッドカード…最初の南アフリカ一発退場シーン
ただ、話題となったのはスコアだけではない。開幕戦から一発退場者が３人も出る異例の展開となった。
試合は９分、フリアン・キニョネスのゴールでメキシコが先制。前半は１−０で終了し、後半に入るとゲームが大きく動く。
49分、メキシコが最終ラインから丁寧につないだ攻撃で、ブライアン・グティエレスが浮き球のスルーパスに反応して抜け出す。すると南アフリカのヤヤ・シトレがペナルティエリア手前で後方から倒してしまい、決定的得点機会阻止で一発退場となった。
数的優位を得たメキシコは67分、ラウール・ヒメネスが追加点を奪い２−０とする。それでも退場劇は終わらない。
さらに90＋２分、今度はメキシコ側に退場者が出る。突破を図った南アフリカのクリソ・ムダウを、DFセサル・モンテスが足をかけて倒し、一発退場となった。
開幕戦から計３枚のレッドカードが提示される荒れた展開に。これにはSNS上でも驚きの声が続出。「カオス過ぎる」「一発退場出すぎ」「退場多すぎてこの先不安」「珍しい試合に」「開幕戦では史上初？」「予想外すぎた」「開幕戦 荒れすぎやろ笑」「びっくりだ」といった声が上がった。
大会の幕開けを飾る一戦は、大荒れのゲームとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕戦から３枚のレッドカード…最初の南アフリカ一発退場シーン