●きょう12日(金)も穏やかな晴天 昼は気温急上昇

●あす13日(土)も梅雨の中休み 日～月曜は雲増加で一部にわか雨

●来週後半ほど 梅雨らしいぐずつく天気の日々に

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10日(水)から続く梅雨の中休み…西日本付近には高気圧が進んできており、梅雨前線は沖縄よりさらに南に押し下げられている状況です。前線が遠く離れていることで、きょう12日(金)も県内は、梅雨であることを感じさせない穏やかな晴天が続く見込みで、これで3日連続の梅雨の中休みとなりそうです。





空から雨ではなく日ざしがタップリ降り注ぐことで、日中はグンと気温が上がっていきます。山口市内では、10日(水)、11日(木)に続き、きょう12日(金)も最高気温が30度以上の真夏日を見込んでいます。朝は清々しい空気に包まれていますが、日中との激しい気温変化で体調を崩すことなどないように、ご注意ください。





梅雨前線は、あす13日(土)も南に離れたままで、県内は梅雨の中休みが続きますが、あさって14日(日)から来週初めはやや北上してくる見込みで、曇りがちで所々にわか雨もある空模様に。





さらに来週後半になるほどだんだん本来の前線の定位置…西日本付近に停滞しやすくなり、県内はぐずつく天気が増えてきます。



雨の季節は、まだ本番はこれからです。今の梅雨の中休みの晴天を大切に活用しておきましょう。



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きょう12日(金)の県内は、日中にかけても引き続き青空がしっかり広がり、日ざしは朝から晩までほぼ途切れることなく降り注いできます。洗濯日和の一日です。





よく晴れるため紫外線も強烈です。短い時間の外出でも油断せず、日焼け対策をしっかり心掛けましょう。





日ざしとともに日中はハイペースで気温上昇。最高気温は27～28度くらいから、山口市内は30度以上の真夏日となる予想です。水分補給なども、こまめに意識して行いましょう。





あす13日(土)もシッカリ晴れて、朝は清々しい空気でも昼間は体に堪える暑さに。あさって14日(日)は梅雨前線の北上でだんだん雲が増えていき、月曜日にかけて一部にわか雨の可能性もあります。その先、来週は後半ほど梅雨らしく、ぐずつく天気の日が多くなっていきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

