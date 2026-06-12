ロッチ、読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』初登場 法被姿でNON STYLEと奈良県北葛城郡ロケ
お笑いコンビ・ロッチ（コカドケンタロウ、中岡創一）がきょう12日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）に初登場する。
【番組カット】どでかいマグロ！番組では市場価格8割引きで販売する直売所を調査
今回はロッチが番組初登場で、NON STYLE（石田明、井上裕介）と共に奈良県北葛城郡の魅力を発掘する。靴下生産量日本一だという広陵町では、靴下の“知られざる製作方法”に驚きながら、自分だけの靴下づくりを体験。だるま発祥の地・王寺町では、子どものようにはしゃぎながら「ガチ版・だるまさんがころんだ」に挑み、さらに奈良県で唯一の「食べログ うどん百名店」に認定されたお店では絶品料理を堪能。関西人でも知らない奈良県北葛城郡の魅力をたっぷりとお届けする。
農業や工場の生産者が中間業者を通さず消費者に直接販売することで、その場所ならではのものが激安で販売されている「直売所」を大調査。大人気ラーメンチェーンが運営する直売所、オープン前から50人以上の行列ができる大人気スイーツの直売所、新鮮な本マグロが市場価格の8割引きで販売されている直売所を直撃する。物価高の昨今で家計を助けてくれること間違いなしの激安品の数々を大紹介。さらに、その安さが実現できる“知られざる秘密”も明らかになる。
ある道を究めたプロフェッショナルに1000円でできるスゴ技を披露してもらう企画。今回はパスタが大好きな中華料理ミシュランシェフ・澤田州平氏と、パスタの本場・イタリア出身で登録者40万人を誇る料理YouTuber・マクリマルコ氏が己の威信をかけ「激ウマ簡単1000円パスタ作り」で勝負する。中華料理の技法をイタリアンと融合させオリジナルな味つけを展開する澤田氏に対するは、「麺は茹でません」と驚きの調理法を披露するマクリマルコ氏。簡単ながらも絶対においしくなる裏ワザが次々と披露される中、果たして勝者となるのは。
【番組カット】どでかいマグロ！番組では市場価格8割引きで販売する直売所を調査
今回はロッチが番組初登場で、NON STYLE（石田明、井上裕介）と共に奈良県北葛城郡の魅力を発掘する。靴下生産量日本一だという広陵町では、靴下の“知られざる製作方法”に驚きながら、自分だけの靴下づくりを体験。だるま発祥の地・王寺町では、子どものようにはしゃぎながら「ガチ版・だるまさんがころんだ」に挑み、さらに奈良県で唯一の「食べログ うどん百名店」に認定されたお店では絶品料理を堪能。関西人でも知らない奈良県北葛城郡の魅力をたっぷりとお届けする。
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