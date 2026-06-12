スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアで行われたミサで、ローマ教皇は「イエスを信じながら戦争を助長することはできない」と述べました。

■歴史的な日を迎えたバルセロナの街は“熱狂”

140年以上にわたり建設が続く“未完の教会”サグラダ・ファミリア。10日に行われたのはメインタワー「イエスの塔」の完成式典です。歴史的な日を迎えたバルセロナの街は、多くの人でにぎわいました。

厳戒態勢が続くなか、集まった人たちのお目当てはローマ教皇。ローマ教皇が通りを通ろうとするなか、歓声が沸き起こっていました。

式典などに訪れるローマ教皇レオ14世を一目見ようとする人は、沿道だけではなく近くの建物にもいました。

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そして、レオ14世が手を振りながら通ると、人々も手を振って大歓声が上がりました。

地元住民

「きょうは子どもたちと一緒に教皇に会えるまたとない機会です」

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教皇が描かれたおそろいのタオルを首にかけていた親子は――

アメリカからの旅行客

「教皇に会いに来ることが娘へのプレゼントです」

「両親に感謝してるし、教皇に会えたのは神様からの贈り物です」

■「イエスを信じながら戦争を助長することはできない」

夜にはサグラダ・ファミリアで、設計したアントニ・ガウディの没後100年を記念するミサが行われました。そのなかでローマ教皇が語ったのは…

ローマ教皇 レオ14世

「私たちはイエスを信じながら、戦争を助長することはできません。イエスを信じながら、無実の人を殺すことはできません」

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ウクライナ侵攻やイラン情勢が緊迫化するなかで、改めて戦争に反対する姿勢を示しました。

サグラダ・ファミリアの建設は今後も進められる予定で、教会全体の完成はおよそ10年後と見込まれています。

（6月11日放送『news zero』より）