プロ野球 セ・パ交流戦は11日、6試合が行われました。

首位西武は広島に逆転勝利で5連勝としました。1点を追いかける4回に小島大河選手が2点タイムリーを放ち逆転すると、5回には長谷川信哉選手がタイムリーで追加点を挙げます。先発の平良海馬は6回91球1失点の好投。3人の中継ぎ陣は無失点リレーで勝利しました。

2ゲーム差で追うソフトバンクは阪神に接戦で勝利しました。2-2と同点の7回、2アウト2塁で牧原大成選手がライトへヒットを放つと2塁ランナーの野村勇選手は一気に本塁へ。好返球にタッチをかいくぐり野村選手はセーフの判定で勝ち越し。3-2で勝利し5連勝としました。

また3位のオリックスはヤクルトに3連勝、4位日本ハムは2カード連続の同一カード負けなしの7連勝としています。

楽天は辰己涼介選手のタイムリーなどで初回に4得点、6回にマッカスカー選手の3ランで突き放し連敗を5でストップ、ロッテは延長で佐藤都志也選手がサヨナラタイムリーを放ち中日にカード勝ち越しとなりました。

＜6月11日の交流戦結果＞

◆西武 4-1 広島

勝利【西武】平良海馬(5勝1敗)

敗戦【広島】ターノック(3敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗2S)

◆ソフトバンク 3-2 阪神

勝利【ソフトバンク】木村光(3勝)

敗戦【阪神】畠世周(1敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗11S)

本塁打【ソフトバンク】正木智也5号【阪神】大山悠輔7号

◆オリックス 4-2 ヤクルト

勝利【オリックス】エスピノーザ(6勝2敗)

敗戦【ヤクルト】下川隼佑(1敗)

セーブ【オリックス】マチャド(17S)

本塁打【ヤクルト】塩見泰隆1号

◆日本ハム 3-0 DeNA

勝利【日本ハム】孫易磊(1勝)

敗戦【DeNA】東克樹(5勝4敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝17S)

◆楽天 8-2 巨人

勝利【楽天】瀧中瞭太(3勝2敗)

敗戦【巨人】田中将大(3勝3敗)

本塁打【楽天】マッカスカー3号

◆ロッテ 3×-2 中日勝利【ロッテ】澤田圭佑(2勝1敗)敗戦【中日】 伊藤茉央(1敗)本塁打【中日】細川成也8号、サノー4号