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今なお語り継がれる、1998年フランスW杯のメンバー発表。日本サッカー界に大きな衝撃を与えた“歴史的大事件”だったが、北澤豪の中にくすぶり続けているのは自身の落選ではないようだ。

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元サッカー日本代表の北澤豪が、「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）に出演。1998年フランスW杯のメンバー発表当時を振り返った。

最終メンバー発表当日、代表チーム内では岡田武史監督が12時までに選考を終えることになっており、電話がかかってきた選手が監督の部屋へ向かうことになっていた。そんななか、12時を少し過ぎた頃に北澤のもとに電話がかかってきた。

北澤は自分が落選するとは思っていなかったものの、部屋に入った瞬間、目を合わせようとしない岡田監督を見て「これは俺なのかな」と察したという。その後、「（岡田監督の戦術では北澤の）ポジションがない」と説明を受け、落選を告げられた。

北澤にとって到底納得できるものではなく、当時の心境を「ぶっ飛ばしてやろうかなと思いましたけどね」と回想。さらに、頭の中では椅子を投げつける場面まで想像してしまうほど憤っていたことを明かし、スタジオの笑いを誘った。

しかし、北澤の記憶に強く残っていたのは自身の落選だけではなかった。監督室を出た後、階下へ降りると三浦知良（カズ）の部屋が騒然としていたという。

そこでは、北澤より先に落選を告げられていたカズが帰り支度を始めており、中山雅史と井原正巳が涙ながらに引き留めていたそうだ。

北澤は「俺はともかく、カズさんはないっしょ。あれだけJリーグ盛り上げといてさ、カズさん外す!?」と今なおくすぶる率直な思いを告白。日本サッカー界の象徴とも言える存在だったカズの落選は、自身の落選以上に強い衝撃だったことを明かした。

もちろん、自身もドーハの悲劇からの4年間はほとんどサッカーのことしか考えず、子どもの頃からの憧れだったW杯の舞台への思いも強かった。予選の最中に急遽就任した岡田監督から代表に招集され、自身なりにチームを支えてきたという自負もあっただけに、「大っ嫌いだよ岡田さん！」と冗談交じりに語ると、スタジオは爆笑に包まれた。

これには後日談があり、北澤が引退を決めた頃に当時横浜F・マリノスの監督だった岡田監督から獲得のオファーがあったという。北澤は「経験者がやっぱり必要なんだって理解を示してくれたのはうれしかった」と振り返り、溜飲が下がったと笑顔を見せていた。

なお、北澤豪が1998年フランスW杯のメンバー落選当時の思いを明かした模様は、6月10日に放送された「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で公開された。

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