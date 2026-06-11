プーマ × フィットネスレース「ハイロックス」から新作　競技用シューズやウェアを発売

「プーマ（PUMA）」が、世界各地で開催されているフィットネスレース「ハイロックス（HYROX）」との最新コレクションを6月18日から順次発売する。プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、プーマアプリ、一部取り扱い店舗で販売する。

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プーマは、2024年にハイロックスとグローバルパートナーシップを締結。グローバルスポーツアパレル＆フットウェアパートナーとして2027年までの全レースにおいてアパレルとシューズを提供し、アスリートのパフォーマンス向上をサポートしている。

同コレクションは、8月6日から開催される「AirAsiaエアアジアHYROXハイロックス千葉」を記念して発売。ハイロックス競技用に設計されたハイパフォーマンスモデル「DEVIATE NITRO™ ELITE 4 HYROX」（3万800円）や、トレーニングからレースまで幅広く対応する「DEVIATE NITRO™ 4 HYROX」（2万3100円）、快適性と安定性を兼ね備え、反発性に優れたNITROFOAM™ミッドソールを備えた「VELOCITY NITRO™ 5 HYROX」（1万7600円）をラインナップする。

そのほか、レースやトーニング用のウェアも用意。プーマとハイロックスのロゴをあしらったタンクトップやショーツ、ブラなどを揃える。価格帯は7700〜1万4300円。

■プーマ：公式オンラインストア