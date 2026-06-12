◇第75回全日本大学野球選手権記念大会(6月8日〜14日、神宮球場、東京ドーム)

第75回全日本大学野球選手権記念大会は11日、神宮球場で準々決勝の4試合が行われ、ベスト4が決定しました。

全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。

前回王者の東北福祉大は、大阪商業大に8回コールド勝利。1番の多田羅浩大選手(3年)が3安打3得点、2番の高岡新時選手(4年)が4四球で4得点と1、2番コンビが塁をにぎわせました。

東京六大学野球を制した慶應義塾大は、日本体育大に11−1で6回コールド勝利。1番の丸田湊斗選手(3年)が3安打で3得点、林純司選手(3年)や吉野太陽選手(4年)に一発が飛び出すなど、計12安打で圧倒しました。

関西大は、金沢学院大に6−1で勝利。8日の1回戦北海学園大戦で8回無失点の好投をみせた米沢友翔投手(4年)が、中2日の日程ながら7回1失点の力投をみせました。

國學院大は、富士大に3−2の接戦で勝利。1点を追う8回に石野蓮授選手(3年)が逆転2ランを放ち、4番が試合を勝利に導きました。

準決勝は1日空き13日に2試合が神宮球場で開催されます。

▽6月11日準々決勝東北福祉大 9−2 大阪商業大慶應義塾大 11−1 日本体育大関西大 6−1 金沢学院大國學院大 3−2 富士大