ついに8クール連続連ドラ出演! 草川拓弥に『ラストノート』プロデューサーが期待「きっと温かく愛おしいものとして届けてくださる」

ついに8クール連続連ドラ出演! 草川拓弥に『ラストノート』プロデューサーが期待「きっと温かく愛おしいものとして届けてくださる」