ゲンジブ小泉光咲・四坂亮翔W主演！ 人気BL漫画『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』実写ドラマ化
「原因は自分にある。」の小泉光咲と四坂亮翔がダブル主演するドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』が、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分に放送されることが決定。小泉、四坂らのコメントが到着した。小泉は連続ドラマ単独初主演、四坂は連続ドラマ初主演となる。
【写真】原作のイラストを担当するほわこによるドラマ化お祝いイラスト
原作は、人気BL『みなと商事コインランドリー』を手掛けた椿ゆずの同名小説。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』などの話題作を手掛けたクリエーターチームが集結し、新たなBL作品を生み出す。
陽キャ集団にいる芹沢をモデルにこっそりと書いていた“BL小説”が本人に読まれてしまったぼっち男子・鈴木。絶対バカにされる！と焦っていたら、予想外にベタ褒めされて…？ それ以来、なにかと芹沢に絡まれ遊びに誘われるように。「なんで俺!?」と戸惑う間もなく、どんどん距離を詰められてしまい―。
「俺、鈴木のこと逃がすつもりないから」。気づけば芹沢のペースに乗せられ…超急接近？ 鈴木の前だと様子がおかしい芹沢のストレートで甘々な激重愛が止まらないノンストップ青春ボーイズラブコメディが幕を開ける。
BL好きで、教室の隅でひとり静かに過ごすぼっち男子・鈴木創（はじめ）を演じるのは、「原因は自分にある。」の小泉光咲。過去のトラウマから周囲と距離を置いているが、学校一の陽キャイケメン・芹沢をモデルにした妄想BL小説が本人にバレてしまう。バカにされると思いきや猛烈に迫られ困惑しつつも、これまでにない感情の揺れを経験していく。
小泉は「特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました。彼の気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います」とメッセージを。
鈴木と同じクラスにいる、明るくて顔も性格も良い陽キャイケメン・芹沢遥人を演じるのは、「MEN’S NON‐NO」専属モデルの四坂亮翔。誰とでも自然に打ち解けるコミュニケーション能力の高さを持ち、クラスの中心的存在。ある出来事をきっかけに鈴木に興味を持ち、以降は距離を一気に縮めていく。普段の余裕ある態度とは違い、鈴木の前では感情が大きく揺れ動き、不器用な一面が垣間見え、様子がおかしい。
四坂は「僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています」と期待を寄せている。
ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』は、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分放送。
小泉、四坂、原作・椿ゆずのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木創役／小泉光咲（原因は自分にある。）
鈴木創役を演じさせて頂きます、小泉光咲です。原作を読ませて頂き、一人一人のキャラクター性が魅力的で、友情や恋愛などの動き出すストーリーにとても青春が詰まっている作品だなと思いました。
特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました。
彼の気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います。何より芹沢遥人との掛け合いを楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■芹沢遥人役／四坂亮翔
今回初めて原作を読んだ時に、登場人物たちの関係性や感情の揺れ動きにこんなにもドキドキするんだ！とすごく驚きました。
僕が演じる芹沢遥人は、とにかく明るくて、いつも笑顔で、人気者で、わがままな学校一の陽キャです。僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています。
その反面、原作がある作品だからこそ、原作ファンの皆さんが持っている芹沢のイメージも大切にしながら演じていかなければいけないので、緊張もしています。その緊張感も含めてしっかり楽しみながら、気を引き締めて撮影に臨みたいと思っています！
■椿ゆず（原作）
実写ドラマ化、本当にありがとうございます！ 本作をたくさん読んでくださったみなさまのおかげです！ またイラストを描いてくださったほわこ先生、担当さん、キャストの方々をはじめ、ドラマ制作陣のみなさま、すべての関係者のみなさまに改めて御礼申し上げます。
『せりすず』や陽キャ友人たちの日常を実写ドラマで見られるのが、今からとても楽しみです！ 小説を読んでくださった方も、はじめましての方も、ぜひお楽しみに！
【写真】原作のイラストを担当するほわこによるドラマ化お祝いイラスト
原作は、人気BL『みなと商事コインランドリー』を手掛けた椿ゆずの同名小説。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』などの話題作を手掛けたクリエーターチームが集結し、新たなBL作品を生み出す。
「俺、鈴木のこと逃がすつもりないから」。気づけば芹沢のペースに乗せられ…超急接近？ 鈴木の前だと様子がおかしい芹沢のストレートで甘々な激重愛が止まらないノンストップ青春ボーイズラブコメディが幕を開ける。
BL好きで、教室の隅でひとり静かに過ごすぼっち男子・鈴木創（はじめ）を演じるのは、「原因は自分にある。」の小泉光咲。過去のトラウマから周囲と距離を置いているが、学校一の陽キャイケメン・芹沢をモデルにした妄想BL小説が本人にバレてしまう。バカにされると思いきや猛烈に迫られ困惑しつつも、これまでにない感情の揺れを経験していく。
小泉は「特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました。彼の気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います」とメッセージを。
鈴木と同じクラスにいる、明るくて顔も性格も良い陽キャイケメン・芹沢遥人を演じるのは、「MEN’S NON‐NO」専属モデルの四坂亮翔。誰とでも自然に打ち解けるコミュニケーション能力の高さを持ち、クラスの中心的存在。ある出来事をきっかけに鈴木に興味を持ち、以降は距離を一気に縮めていく。普段の余裕ある態度とは違い、鈴木の前では感情が大きく揺れ動き、不器用な一面が垣間見え、様子がおかしい。
四坂は「僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています」と期待を寄せている。
ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』は、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分放送。
小泉、四坂、原作・椿ゆずのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木創役／小泉光咲（原因は自分にある。）
鈴木創役を演じさせて頂きます、小泉光咲です。原作を読ませて頂き、一人一人のキャラクター性が魅力的で、友情や恋愛などの動き出すストーリーにとても青春が詰まっている作品だなと思いました。
特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました。
彼の気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います。何より芹沢遥人との掛け合いを楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■芹沢遥人役／四坂亮翔
今回初めて原作を読んだ時に、登場人物たちの関係性や感情の揺れ動きにこんなにもドキドキするんだ！とすごく驚きました。
僕が演じる芹沢遥人は、とにかく明るくて、いつも笑顔で、人気者で、わがままな学校一の陽キャです。僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています。
その反面、原作がある作品だからこそ、原作ファンの皆さんが持っている芹沢のイメージも大切にしながら演じていかなければいけないので、緊張もしています。その緊張感も含めてしっかり楽しみながら、気を引き締めて撮影に臨みたいと思っています！
■椿ゆず（原作）
実写ドラマ化、本当にありがとうございます！ 本作をたくさん読んでくださったみなさまのおかげです！ またイラストを描いてくださったほわこ先生、担当さん、キャストの方々をはじめ、ドラマ制作陣のみなさま、すべての関係者のみなさまに改めて御礼申し上げます。
『せりすず』や陽キャ友人たちの日常を実写ドラマで見られるのが、今からとても楽しみです！ 小説を読んでくださった方も、はじめましての方も、ぜひお楽しみに！